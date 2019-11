Schweiz

Polizeirapport

Zürcher Kantonspolizei muss wegen Halloween 40 Mal ausrücken



Zürcher Kantonspolizei muss wegen Halloween 40 Mal ausrücken

Bild: EPA

Halloween bescherte Zürcher Polizisten einiges an Arbeit: In der Nacht auf Freitag musste die Kantonspolizei rund 40 Mal ausrücken. Den einzigen grösseren Einsatz gab es in Zumikon. Dort randalierten 30 Jugendliche.

In der Nacht mussten Patrouillen der Kantonspolizei Zürich sowie der Kommunalpolizeien im Zusammenhang mit Halloween rund vierzig Mal ausrücken, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Auf dem ganzen Kantonsgebiet wurden Sachbeschädigungen, Ruhestörungen und Randalierer gemeldet. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte ein Sprecher der Kantonspolizei, dass die Zahl der Beschwerden aber mit denen in den Vorjahren vergleichbar sei.

Der Grossteil der Fälle betraf wiederum das Werfen von Eiern gegen Fassaden und fahrende Autos. Zudem wurden Container und Abfallsäcke auf die Strasse geschoben. In einigen Fällen verfolgten Jugendliche Leute und erschreckten diese.

Einzig in Zumikon randalierten rund 30 Jugendliche. Nachdem sie einen Container in Brand gesteckt hatten, bewarfen sie die Polizisten mit Steinen und Eiern. Nachdem Verstärkung eingetroffen war, konnten die Jugendlichen kontrolliert werden.

Die Beamten konfiszierten Eier, Rasierschaum und Feuerwerk. Wie gross der Sachschaden ist, kann die Polizei noch nicht beziffern.

(sda)