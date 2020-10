Bild: Helvetiarockt

«Eus gits!» registriere dich auf der Plattform musicdirectory.ch von Helvetiarockt

Die neue schweizweite Plattform musicdirectory.ch macht Frauen, inter, trans und non-binäre Menschen in der Musikwelt sichtbar – egal ob du in der Freizeit Musik machst oder Profi bist. Hilf jetzt Helvetiarockt den ersten Meilenstein von 1'000 Einträgen in einem Monat zu erreichen.

Der Mensch kopiert. Das persönliche Umfeld und Vorbilder prägen die Entwicklung einer Person stark. Es ist wichtig, dass Menschen erleben, wie andere Menschen mit ähnlichen Erfahrungswelten, beispielsweise auf Grund des Geschlechts, Platz einnehmen und ihren Weg gehen. Es ist simpel: Wenn immer und wirklich immer nur Cis-Männer am Schlagzeug sitzen, am Misch- oder DJ-Pult stehen, dann ist die Hürde viel grösser, sich das auch zuzumuten, wenn mensch selber kein Cis-Mann ist.

Bild: Danielle Liniger

Musicdirectory.ch liefert wichtige Vorbilder und Realitäten! Denn Frauen, inter, trans und non-binäre Menschen sind in der Schweizer Musikbranche immer noch untervertreten. Durchschnittlich 15% Prozent Frauenanteil auf Schweizer Bühnen ist uns nicht genug. Wir wollen mehr von uns – und zwar überall.

«Werde Teil unserer Community!»

Bist du eine Frau, inter, trans oder non-binäre Person? Auf musicdirectory.ch kannst du dich jetzt sichtbar, suchbar und kontaktierbar machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du in der Musikwelt als Booker*in, Techniker*in, Produzent*in, Filmer*in, auf der Bühne Geld verdienst oder ob du in deiner Freizeit Partys organisierst, als DJ auflegst oder Schlagzeug spielst. Denn nahbare Vorbilder und ein direkter Austausch ist extrem wichtig für das Empowerment der gesamten Community. Sei jetzt das nächste Vorbild für die jüngere Generation, mach deine Fähigkeiten und Interessen greifbar und vernetze dich mit uns!

Bild: Danielle Liniger

