Wie gut kennst du dich in der Schweiz aus? Diese 15 Rätsel zeigen es dir

Mehr Bilderrätsel aus der Schweiz?

Seit 2008 erscheinen auf dem geoblog.ch regelmässig Rätsel zu bekannten und weniger bekannten Orten in der Schweiz. Mittlerweile sind so bereits viele Rätsel zusammengekommen. Heute (23.8.19) erschien das 1000. Quiz – es ist eine besondere Knacknuss.



Mitmachen kann jeder: Manchmal gilt es, eine Aussicht auf einem Foto zu erkennen. Manchmal sucht man sich die Hinweise zum gesuchten Ort auf einem Kartenausschnitt zusammen. Und manchmal verzweifelt man, weil einem der richtige Einfall schlicht nicht kommen will.