Quiz: Wie viele Autobahn-Raststätten in der Schweiz kannst du aufzählen?



Bild: KEYSTONE

Bestehe den Raststätten-Test oder du musst das nächste Mal auf die Pinkel-Pause verzichten

Liebe Quizzticle-Klasse

Letzte Woche wollte ich von euch wissen, wie viele der 50 kältesten Länder der Welt ihr aufzählen könnt.

Ihr habt sehr gut abgeschnitten und im Schnitt 70% richtige Antworten gegeben. 3,8% wussten alle 50 Länder, 25,4% holten sich den 6er mit mindestens 45 richtigen Ländern. 81,6% waren genügend, was dafür spricht, dass das Quizzticle eher auf der (zu) einfachen Seite war.

Die einfachste Antwort war Russland, das wussten 98,2%, am schwierigsten war Montenegro, da sind 36,3% drauf gekommen.

bild: shutterstock

Weil ihr letzte Woche so gut wart, wird es heute umso schwieriger. Und zwar bleiben wir in einem kalten Land, nämlich der Schweiz. Heute will ich wissen, wie viele Autobahn-Raststätten du aufzählen kannst.

Das Quiz: Autobahn-Raststätten

Zähle so viele Schweizer Autobahn-Raststätten wie möglich auf.

Geordnet sind die Raststätten nach Kanton.

Als Hinweis dient dir die Autobahn, an der die Raststätte liegt.

Du musst die Staaten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Note 20-40 Punkte: 6.0

17-19 Punkte: 5.5

14-16 Punkte: 5.0

11-13 Punkte: 4.5

8-10 Punkte: 4.0

Unter 8 Punkten: Nachsitzen



