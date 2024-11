Tutti-Kleinanzeigen: Mobiliar im Namen von Pierin Vincenz' Ex-Frau inseriert

In den vergangenen Wochen waren Inserate, die mutmasslich von Vincenz' Ex-Frau Nadja Ceregato stammen, auf der Kleinanzeigen-Plattform aufgetaucht. Feilgeboten wurde etwa ein «Hochwertiges Ecksofa Modulmaster Zehdenick» für 2500 Franken. Die Bilder dazu zeigen eine schwarze Ledercouch in geräumigem, gediegenem Ambiente.

Leben wie die Reichen und Mächtigen – wie das wohl ist? Viele dürften sich diese Frage schon einmal gestellt haben. Im Fall von Pierin Vincenz, als Raiffeisen-Chef einst reich und mächtig, ist dieses Leben wohl nicht so erstrebenswert. Der Bankenboss ist tief gefallen. So tief, dass jetzt Teile seines Mobiliars auf Tutti gelandet sind – dort gab es den Reichen-Lifestyle zum Schnäppchenpreis.

Raiffeisen-CEO Patrik Gisel hat am 18. Juli bekannt gegeben, dass er per Ende Jahr zurücktritt. Er wolle «die öffentliche Debatte um seine Person beenden und die Reputation der Bank schützen». Gisels Abgang ist der jüngste in einer ganzen Reihe von Rücktritten bei der krisengeschüttelten Raiffeisen.

Ansturm auf Hamburger von umstrittenem YouTuber in Zürich

Der amerikanische YouTube-Star «MrBeast» verkauft seine Burger jetzt auch in der Schweiz. Beim «Community Event» in Zürich standen Hunderte Kinder und Jugendliche an, um ein Gratismenü zu ergattern.

Der Lieferdienst just-eat.ch bietet ab sofort den Burger von «MrBeast» in Zürich an. In den nächsten Tagen sollen 13 weitere Produktionsstätten aufgehen, darunter in Basel, Bern und St.Gallen.