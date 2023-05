Entgegen den Verkehrsprognosen hatte sich zuvor am Freitagabend vor Pfingsten nur ein Stau von drei Kilometer gebildet. Der TCS rechnete im Vorfeld bis zum Samstagmittag mit einem intensiven Verkehrsaufkommen. Für die Rückreise wird der längste Stau am Pfingstmontag und bis am Dienstagnachmittag erwartet.

An Pfingsten ab in den Süden! Ja, aber du weisst ja, da gibt's noch ein Problem

Reisende in den Süden haben am Samstagmorgen vor dem Nordportal des Gotthardtunnels Geduld gebraucht. Die Verkehrskolonne staute sich um 11 Uhr auf 10 Kilometer, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Baume-Schneider traurig wegen Fall Stäfa: «Wir müssen auf Exzesse reagieren»

Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider wird deutlich, wenn es um die Hetze gegen den Gender-Tag in Stäfa geht. Sie spricht auch über «Doxing», «das Veröffentlichen privater Informationen mit bösen Absichten».

Fast fünf Monate ist es her, seit Elisabeth Baume-Schneider ihr Büro im Bundeshaus West bezogen hat. Die Möbel sind ausgewählt, aber noch nicht geliefert. Auch bei Lieferfristen haben Regierungsmitglieder keine Vorteile in diesem Land. Die Wände sind noch kahl. Bilder wird die Jurassierin erst auswählen, wenn die Möbel da sind. Dafür stechen die vielen, bunten Blumen ins Auge. Den Schwarznasenschafen gehe es gut, antwortet sie auf die obligate Frage - und fügt an: Nein, diese Frage nerve sie nicht. Die Schafe gehörten zu ihr, der Bauerntochter. Aber sie macht klar, dass sie nicht auf die Schwarznasenschafe reduziert werden will.