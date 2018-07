Schweiz

Reisen

Autos stauen sich vor dem Gotthard auf zehn Kilometern



bild: tcs

Autofahrer brauchen viel Geduld: 10 km Stau am Gotthard

Reisende brauchen für die Autofahrt in den Süden wieder einmal viel Geduld. Am frühen Samstagmorgen stauten sich die Fahrzeuge vor dem Gotthard-Nordportal in Richtung Süden auf gegen zehn Kilometern Länge.

Der Stau war in der Nacht kontinuierlich angewachsen. Kurz vor sechs Uhr in der Früh betrug die maximale Wartezeit laut Angaben des Verkehrsdienstes TCS bis zu zwei Stunden. Der TCS empfahl als Alternativrouten die A13 via San Bernardino sowie die offenstehenden Alpenpässe. Die Verkehrsbehinderungen am Gotthard dürften laut der Prognose bis am Abend anhalten.

Der Stau am Samstag war erwartet worden. In Baden-Württemberg, dem drittgrössten und einzigen an die Schweiz grenzenden deutschen Bundesland, sind seit Donnerstag Schulferien. In Bayern beginnen sie am Samstag. Somit sind derzeit in der Schweiz, in ganz Deutschland und auch in Holland Sommerferien. (sda/kün)

