Zürcher Gericht verurteilt christlichen Fundamentalisten-«Prediger» wegen Schwulenhass

Das Bezirksgericht Zürich hat am Freitag einen 63-jährigen, tiefgläubigen Christen zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Er hatte eine schwulenfeindliche «Busspredigt» an der Bahnhofstrasse gehalten. Er argumentierte, er habe nur aus der Bibel zitiert.

Tragödie am Creux-du-Van: Mutter (37) stürzt sich mit ihren beiden Kindern in den Tod

Probleme auf allen Ebenen: Warum die Schweiz bislang keinen Affenpocken-Impfstoff hat

Die LGBT-Gemeinschaft flutet Bundesrat Alain Bersets Posteingang mit Forderungen nach einer schnelleren Impfstoffbeschaffung gegen das Affenpocken-Virus. Schuld an der Misere ist aber nicht nur die Politik.

Das Affenpockenvirus macht sich auch in der Schweiz breit. Betroffen sind in erster Linie Männer, die sexuell gleichgeschlechtlich unterwegs sind. Behördlichen Angaben zufolge steckten sich bereits mindestens 234 Personen damit an. Ihnen droht wegen der Infektion – so lautet bislang die europaweite Erfahrung – zwar kein Tod. Sie führt aber zu teils heftigen Immunreaktionen, Fieber und einem Hautausschlag, der sichtbare Krusten und Narben hinterlässt.