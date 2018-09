Schweiz

Religion

Dalai Lama ist in der Schweiz eingetroffen – Bundesrat empfängt ihn nicht



Bild: AP/Keystone

Dalai Lama ist in der Schweiz eingetroffen – Bundesrat empfängt ihn nicht

Das Tibet-Institut in Rikon ZH feiert am Wochenende seinen 50. Geburtstag und empfing heute einen hohen Gast: Der 14. Dalai Lama reiste zu den Feierlichkeiten ins Zürcher Tösstal. In seiner Ansprache an die Gläubigen und geladenen Gäste lobte er die Leistungen des Tibet-Institutes. Der heutige Besuch ist bereits der 15. des 83-Jährigen in der Schweiz.

Den Dalai Lama erwartet ein gedrängtes Programm: Am Freitag wird er das Tibet-Institut in Rikon besuchen. Der öffentliche Festakt für das Kloster findet dann am Samstag in den Eulachhallen in Winterthur statt.

Am Sonntag stehen Unterweisungen im Hallenstadion in Zürich auf dem Programm des Dalai Lama und am Montag ein Symposium der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur.

Bild: EPA/KEYSTONE

Bundesrat empfängt Dalai Lama nicht

Die tibetische Gemeinschaft freue sich auf den Besuch und auf die zahlreichen Veranstaltungen mit dem Dalai Lama. Doch dass der Bundesrat den Dalai Lama nicht empfange, sei diesmal besonders unverständlich, sagte Thomas Büchli, Präsident der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetischer Freundschaft gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Immerhin sei er Friedensnobelpreisträger und das Jubiläum des Instituts wäre ein geeigneter Anlass gewesen. Auch, meint Büchli, sei es ein Gebot des Anstands, den 83-Jährigen würdevoll zu empfangen. (whr/sda)

Kirchen müssen sich an individuelle Taufen gewöhnen Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare