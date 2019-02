Kurz nach ihrem 90. Geburtstag: Sektenführerin Uriella ist tot

Uriella feiert ihren 90. Geburtstag – gesehen hat sie schon lange niemand mehr

Von der Sektenführerin fehlt seit vielen Jahren jedes Lebenszeichen.

Fiat Lux ist die Mutter aller Sekten. Und Uriella die Ur-Mutter aller Sektenführerinnen. Wenn sie Kinder hätte, müsste man wohl sagen, sie sei die Urgrossmutter. Denn sie ist betagt und konnte diese Woche ihren 90. Geburtstag feiern.

Gefeiert wurde aber nur in einem sehr kleinen Rahmen, wenn überhaupt. Denn Uriella lebt seit rund 10 Jahren in einer hermetisch abgeschlossenen Blase. Die exzentrische Schweizerin, die in den 1990er-Jahren fast im Wochenrhythmus Fernsehstationen in Deutschland, der …