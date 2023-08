Review

Story

Mehr «Schweiz»

Jede Lehrperson wäre vor Freude quer durchs Klassenzimmer gehüpft, hätte sie je eine so gut vorbereitete Schulklasse vor sich gehabt wie Sandro Brotz freitagabends im Studio 8 am Leutschenbach.

Zugegen waren die Präsidentinnen und Präsidenten der sechs grössten Parteien plus die Repräsentanten von EVP und EDU, die beiden Kleinparteien sind – wenn auch ohne Fraktionsstärke – ebenfalls im Parlament vertreten. Nachfolgend das Line-Up:

Marco Chiesa, Präsident SVP

Mattea Meyer, Co-Präsidentin SP

Thierry Burkart, Präsident FDP

Gerhard Pfister, Präsident Die Mitte

Balthasar Glättli, Präsident Grüne

Jürg Grossen, Präsident Grünliberale

Lilian Studer, Präsidentin EVP

Daniel Frischknecht, Präsident EDU

Die versammelte Präsidentenrunde hatte sich für die erste von sage und schreibe 11 «Arena»-Sendungen im Vorfeld der eidgenössischen Parlamentswahlen Ende Oktober artig in den Stoff eingelesen. Jede und jeder wollte die eigene Parteiparole ein erstes Mal in die Schweizer Stuben posaunen, daneben blieb kaum noch Zeit für die sonst übliche Zwietracht. So kam es, dass anstelle von Moderator Brotz auch ein Anfangzwanziger frisch ab der Pädagogischen Hochschule durch die Sendung hätte geleiten können, ein Massstab zwecks Bestrafung sich nicht ziemender Ausfälligkeiten brauchte es für einmal nicht.

Und so dauerte es denn auch fast bis zum Ende der «Arena» – genauer bis zu Lektion 3 und dem Thema Zuwanderung – ehe sich das erste und auch einzige Kuriosum festmachen liess. SVP-Präsident Marco Chiesa hatte bereits rund 85 Sendeminuten auf jedes angesprochene Thema von Moderator Brotz fast ausschliesslich eine Antwort bereit: Zu viel Migration.

Atomkraftwerken abschalten? Geht nicht, zu viel Migration. Sinkende Kaufkraft? Ja, zu viel Migration. Krankenkassenprämien könnten 2024 um 10 Prozent steigen? Ja, zu viel Migration.

Brotz nutzte also den Moment in den Schlussminuten, um vom SVP-Präsidenten im Einzelverhör in Erfahrung zu bringen, ob es denn auch ein Problem in der Schweiz gebe, an dem nicht die Ausländer schuld seien. Und was macht Chiesa? Er antwortet nicht. Ob dies polit-taktische Absicht war oder der Verständigung geschuldet, wurde auch nach mehrmaligem Nachhaken nicht klar.