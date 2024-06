Review

«Arena» zur Kostenbremse-Initiative: Mitte-Pfister greift Ärzte-Präsidentin an

Es ist ein fast aussichtsloser Kampf. Mit aller Kraft werben die Mitte-Vertreter in der «Arena» für ihre Kostenbremse-Initiative. Auf der Gegnerseite wird vor einer Zweiklassenmedizin gewarnt, für die Befürworter ist dies «pure Angstmache».

Mehr «Schweiz»

Es war mal wieder ein munterer Auftakt in die all-freitägliche Politrunde in Zürich-Nord. Dabei wollte Sandro Brotz bevor es offiziell losging, lediglich die Mikrofone testen.

Trotz oder vielleicht gerade wegen des strömenden Regens richtete sich die Aufwärmfrage des «Arena»-Moderators an die Sommerferienpläne der geladenen Politikerinnen und Politiker.

Als Erster war Gerhard Pfister an der Reihe. Er bleibe zu Hause, liess der Mitte-Präsident verlauten. In diesem Jahr stehe jedoch das 30-Jahre-Hochzeitsjubiläum an, «deswegen wird im Herbst die Hochzeitsreise wiederholt».

Gerhard Pfister, hier bereits in seinem Element, darf sich auf einen zumindest privat angenehmen Herbst freuen. bild: srf

Mitte-Ständerat Erich Ettlin nahm den Ball sogleich auf. Er sei 29 Jahre mit seiner Frau verheiratet. Bei Elisabeth Baume-Schneider sind es 33 Jahre, «mit demselben Mann», wie die SP-Bundesrätin präzisierte. Bereits einen Schritt weiter ist Yvonne Gilli; die Präsidentin des Ärzteverbands ist geschieden.

Nicht mithalten in Sachen Hochzeits-Superlative konnte Marc Rüdisüli. Der Präsident der Jungen Mitte – Jahrgang 1998 – erzählte dafür von seinen Sommerferien. «Diese beginnen mit dem OpenAir St. Gallen», so der Thurgauer. «Ich gehe aber nicht wegen der Musik, sondern wegen den Leuten.»

Mitte-Jungpolitiker Marc Rüdisüli freut sich auf drei tolle Tage im Sittertobel. bild: watson

Als dann zu Eheschliessungen und Urlaubsplänen alles gesagt war, gelangte der Fokus der Sendung zum eigentlichen Thema, der Kostenbremse-Initiative der Mitte. Anbei das komplette Line-up:

Für die Initiative warben:

Gerhard Pfister, Mitte-Präsident

Erich Ettlin, Mitte-Ständerat/Obwalden

Marc Rüdisüli, Präsident Junge Mitte

Gegen die Vorlage votierten:

Elisabeth Baume-Schneider, Bundesrätin und Vorsteherin Innendepartement

Yvonne Gilli, Präsidentin Verband Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH

Hannes Germann, SVP-Ständerat/Schaffhausen

Fehlende Einigkeit

32.6 Milliarden Franken für Spitalleistungen.

14.5 Milliarden Franken für Alters- und Pflegeheime.

13.7 Milliarden Franken für Arztbesuche.

Auf die drei wichtigsten Leistungserbringer des Schweizer Gesundheitswesens entfallen rund zwei Drittel der gesamthaften Gesundheitskosten. Diese betrugen im Jahr 2022 gemäss Bundesamt für Statistik 91,5 Milliarden Franken.

Im Jahr 2022 wurde das Gesundheitswesen zu 60 Prozent von Privathaushalten finanziert. Dies schlägt sich unter anderem auf die Krankenkassenprämien nieder. Nach 2023 und 2024 (5,4 respektive 8,7 Prozent) steigen diese gemäss Prognose des Vergleichsdienstes Comparis auch 2025 deutlich an: um durchschnittlich 6 Prozent.