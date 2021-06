Schweiz

Bahnverkehr im Berner Jura wegen Unwetter unterbrochen



Zwischen Sonceboz-Sombeval BE und La Chaux-de-Fonds NE respektive Moutier BE fallen derzeit sämtliche Züge aus. Grund ist ein Unwetter, wie der Verkehrsinformation der SBB am Mittwochabend mitteilte. Die Bahnlinien sind seit 19 Uhr respektive 19.30 Uhr unterbrochen. Wie lange der Unterbruch dauert, war vorerst unklar.

Es blubbert in der Schweiz: innerhalb der letzten halben Stunde haben sich in der #Nordwestschweiz weitere #Gewitterzellen mit kräftigem #Regen und stärkeren Böen gebildet, lokal kann #Hagel dabei sein. Auch in der #Ostschweiz haben sich Gewitter gebildet, sie ziehen nach Norden. pic.twitter.com/PuBggFSYsX — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 23, 2021

Auch zwischen dem Badischen Bahnhof in Basel und Freiburg im Breisgau ist der Bahnverkehr im Moment wegen eines Unwetters unterbrochen. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Zu allfälligen Personen- oder Sachschäden gab es vorerst keine Angaben. (sda)

