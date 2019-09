Transsexuelle am Genfersee vergewaltigt – lange Haftstrafen bestätigt

Wahl-Coup: Klimastreik-Bewegung verschickt Klimazeitung in alle Haushalte

Die Klimastreik-Bewegung geht in der heissen Phase des Wahlkampfs in die Grossoffensive: Ab Ende September verschicken die Aktivisten bis zu 3,8 Millionen Zeitungen in alle Haushalte. Sie haben bereits über 50’000 Franken gesammelt. Noch gibt es aber einige Stolpersteine.

Fast rund um die Uhr arbeiten knapp ein Dutzend Klimastreikende am grossen Wahl-Coup. Ihr Ziel: Sie wollen ab Ende September ein «Klimablatt» in alle 3,8 Millionen Schweizer Haushalte schicken und Herr und Frau Schweizer über die drohende Klima-Katastrophe aufklären. «Wir wollen mit der Zeitung Leute aufrütteln, die sich noch nie richtig mit der Klima-Thematik beschäftigt haben. Die Bubbles platzen lassen. Und die Wahlbeteiligung auf über 50 Prozent treiben», sagt Mitinitiant Philippe …