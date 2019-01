Schweiz

Romandie

Wäscherei in Kerzers FR wegen Brands evakuiert



Bild: KEYSTONE

9 Personen aus Wäscherei in Kerzers FR wegen Brands evakuiert

In einer Wäscherei in der Freiburger Gemeinde Kerzers ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Neun Personen wurden vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert. Es entstand laut Polizei grosser Sachschaden. Die Brandursache ist unklar.

Das Feuer sei kurz nach 20 Uhr im Untergeschoss des dreistöckigen Gebäudes ausgebrochen, teilte die Freiburger Kantonspolizei mit. In dem Haus befinden sich eine Wäscherei sowie mehrere Wohnungen. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern und die Flammen rasch löschen.

Insgesamt wurden neun Personen vorübergehend aus dem Gebäude gebracht. Sie konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bei dem Brand entstand laut Polizei grosser Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Eine Untersuchung wurde eröffnet, um die Brandursache abzuklären. (sda)

Drei Personen kommen bei Brand in Chur ums Leben: Video: srf

Aktuelle Polizeibilder:

Abonniere unseren Newsletter