Erdbeben der Stärke 4.1 «erschüttert» Region Genf

Um 10.48 Uhr hat die Erde in der Region Genf gebebt. Allerdings nur mit einer Stärke von 4.1, wie der Erdbebendienst meldet.

10:48 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 4.1 bei Novel F. Verbreitet spürbar. Kleinere Schäden möglich. https://t.co/m3VwLusM5O — Erdbebendienst (@seismoCH_D) 28. Mai 2019

Demnach sind kleinere Schäden möglich, aber zurzeit sind keine gemeldet. Das Epizentrum befindet sich in Novel (Frankreich), rund 15 Kilometer südwestlich von Montreux VD. Die Erschütterungen waren in weiten Teilen der Schweiz spürbar.

Für das laufende Jahr zählte die ETH bislang rund 500 Erdstösse. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Beben.

(aeg)

