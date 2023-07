1430 Schweizer Pfadfinderinnen und Pfadfinder reisen nach Südkorea

Mehr «Schweiz»

Anfang August nehmen 1430 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der Schweiz an einem Pfadilager in Südkorea teil. Unter dem Motto «Draw Your Dream» («Zeichne deinen Traum») wollen sie gemeinsam in Zelten leben, sich kennenlernen und Abenteuer erleben.

Schweizer Pfadfinder in der Nähe von Delémont. Bild: KEYSTONE

Es werden rund 42'300 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt am «World Scout Jamboree», einem weltweiten Pfadilager, erwartet, wie der Schweizer Zweig der Organisation mitteilte.

Das Lager findet zum 25. Mal statt und wird vom 1. bis 12. August in SaeManGeum, Jeollabuk-do, in Südkorea durchgeführt. Die Schweizer Delegation wird mit 1430 Teilnehmern ins Lager reisen. Teilnehmen können alle jungen Mitglieder der Pfadibewegung Schweiz im Alter von 14 bis 18 Jahren.

Gut 30 erfahrene Pfadfinderleiter organisieren und leiten diese Reise für die Schweizer Pfadfinder ehrenamtlich. Das Lager findet in dem Jahr statt, in dem die Schweiz und Südkorea das 60-jährige Jubiläum ihrer bilateralen Beziehungen feiern. (sda)