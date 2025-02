Salt steht nicht zum ersten Mal wegen wenig kundenfreundlichen Verhaltens in der Kritik. Bild: keystone

Plötzlich war das Abo teurer: Salt und Yallo verärgern etliche Kunden

Der Telekom-Anbieter Salt betreibt mit GoMo ein Günstig-Abo. Dieses wurde jüngst neu lanciert. Viele bestehende Kundinnen und Kunden kriegen nun plötzlich eine teurere Rechnung. Eine unangenehme Nachricht erhalten dieser Tage auch Abonnenten von Yallo.

Stefan Ehrbar / ch media

Petra L.* staunte nicht schlecht über ihre Aborechnung des Anbieters Salt, aber es war kein freudiges Staunen. Statt ihres «GoMo»-Abos für 9.95 Franken pro Monat sollte sie plötzlich ein «GoMo+»-Abo für 14.95 Franken bezahlen – ohne dass sie einen Wechsel veranlasst hätte.

Der drittgrösste Schweizer Telekom-Betreiber hatte GoMo Ende des Jahres 2021 als günstiges Abo lanciert, das ausschliesslich online abgeschlossen werden kann. Die ersten 50'000 Kundinnen und Kunden würden es für den Preis von 9.95 Franken erhalten, versprach Salt – und zwar «lebenslang». Dafür gebe es unlimitierte Telefonie, SMS/MMS und Datenvolumen innerhalb der Schweiz. Petra L. gehörte zu jenen, die vom Angebot Gebrauch machten.

Im Oktober 2023 erhöhte Salt den Preis erstmals auf 12.95 Franken pro Monat. Das Abo von Petra L. lief wie versprochen zum alten Preis weiter. Das änderte sich Ende 2024: Salt benannte das Abo um zu GoMo+ und erhöhte den Preis für Neukundinnen und -kunden auf 14.95 Franken. Dafür sind neu 3 Gigabyte Daten in Europa inklusive, und erstmals lancierte Salt Datenpakete für die Nutzung des Abos im Ausland. «Bestehende Kundinnen und Kunden bezahlen weiterhin den bisherigen Preis», versprach der Mobilfunker.

Sind Tausende Kunden betroffen?

Wieso also wurde L. automatisch das neue, teurere Abo verrechnet? Salt-Sprecherin Ana Biljaka sagt, das liege daran, dass L. zuvor im Ausland das Handy genutzt habe. «Eine kleine Gruppe» von Kundinnen und Kunden des GoMo-Abos, die sich in der Vergangenheit durch Roaming-Nutzung ausgezeichnet habe, sei Salt als «besonders geeignet» fürs neue GoMo+ aufgefallen. Bei diesen habe Salt «proaktiv ein Upgrade auf GoMo+ durchgeführt».

Wie viele Abonnenten genau betroffen waren, verrät Biljaka nicht. Es seien «weniger als 3 Prozent unserer gesamten Kundenbasis». Das bedeutet, dass Hunderte bis Tausende Kundinnen und Kunden betroffen gewesen sein könnten.

Den Kundinnen und Kunden sei die Änderung per Mail mitgeteilt worden. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, das Upgrade mit einem Klick abzulehnen, so Biljaka. Sie verspricht: «Sollte eine Kundin oder ein Kunde die Ablehnungsfrist verpasst haben, kann das Upgrade jederzeit problemlos rückgängig gemacht werden.»

Sunrise und Salt erlauben sich Preiserhöhungen

Da Salt für das Günstig-Abo keine Hotline anbietet, müssen sich Betroffene via Chat an den Anbieter wenden, um die Änderung rückgängig zu machen. So tat es auch Petra L. Nachdem sie sich erfolglos mit einem Chatbot unterhalten hatte, setzte die Kundenberaterin aus Fleisch und Blut das Abo tatsächlich wieder zurück. Sie schrieb ihr die bereits zu viel bezahlten 5 Franken gut.

Dass ein Telekom-Anbieter Kundinnen und Kunden selbstständig auf ein neues Abo wechselt, ist ungewöhnlich. Automatische Preiserhöhungen kommen hingegen auch bei anderen Anbietern vor. So hat beispielsweise Yallo, eine Tochter von Sunrise, in den vergangenen Tagen Kundinnen und Kunden darüber informiert, dass die Preise für ihr Abo per 1. April um 0.50 bis 2 Franken pro Monat steigen. Zuvor hatten schon Sunrise und Salt Preiserhöhungen angekündigt.

Begründet wird das im Fall von Yallo mit höheren Preisen für Strom, Mieten, Versicherungen und Zugang zu Drittnetzen. Trotz Anwendung von innovativen Technologien und Effizienzmassnahmen sei «eine moderate Anpassung der Preise notwendig», heisst es im Mail an die Kundschaft.

Davon betroffen sind auch Abos, die mit dem Attribut «lebenslang» beworben wurden – denn das bezieht sich auf den gewährten Rabatt, nicht auf den Endpreis. Ein ausserterminliches Kündigungsrecht ergibt sich daraus nicht.

Wie der «Beobachter» schreibt, hat Sunrise in seinen Geschäftsbedingungen das Recht festgehalten, die Preise einmal pro Jahr der Teuerung anpassen zu dürfen. Salt nimmt sich dieses Recht sogar jederzeit heraus – und entlässt Kundinnen und Kunden nur dann vorzeitig aus ihren Verträgen, wenn die Preiserhöhungen «wesentlich» und «erheblich» sind. Allerdings ist laut der Zeitschrift fraglich, ob diese Bestimmungen vor einem Gericht Bestand hätten.

* Name geändert (aargauerzeitung.ch)