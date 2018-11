Schweiz

SBB

SBB: Bahnverkehr mit Problemen



Pendler brauchen heute viel Geduld: SBB mit Störungen an mehreren Orten

Pendler im Bahnverkehr mussten sich am frühen Freitagmorgen gleich an mehreren Orten der Schweiz in Geduld üben. Im Grossraum Zürich sorgt ein kaputtes Gleis zwischen dem Hauptbahnhof und Thalwil für Behinderungen.

Die S-Bahnzüge der Linie S8 mussten zwischen Zürich HB und Thalwil umgeleitet werden. Reisende wurden angehalten, teils auf andere Züge auszuweichen.

Im Raum Luzern ging zwischen dem Hauptbahnhof und der Haltestelle Verkehrshaus wegen einer Barrierenstörung zunächst gar nichts mehr. Mehrere S-Bahnzüge fielen aus. Die Bahngäste mussten auf Busse umsteigen.

Auch im Kanton Bern kam es vorübergehend wegen einer technischen Störung zu Problemen zwischen Biel und Täuffelen. Und im Wallis mussten Bahnreisende auf der Linie zwischen Martigny und Sion mit Verspätungen rechnen. Der Grund hier waren Tiere in Gleisnähe zwischen Saxon und Riddes. (sda)

