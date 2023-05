Fahrleitungsstörung: Zug-Verkehr zwischen Bern und Olten stark eingeschränkt

In diesem «geheimen» Palastbunker will sich Putin notfalls tief unter der Erde verkriechen

Warum das Schweizer Durchwursteln zwischen den USA und China schiefgehen könnte

Das Beispiel von Adidas zeigt, dass westliche Unternehmen in China sich noch so anstrengen können - irgendjemand wird immer sauer.

Die Schweizer Wirtschaft will am chinesischen Megamarkt teilhaben und der Bundesrat unterstützt dies. Zugleich will man keinen Ärger, nicht mit China, nicht mit den USA oder der EU. Doch Professor Ralph Weber, China-Experte an der Universität Basel, sagt: «Beides zu haben, ist heute schwieriger als gestern, und morgen wird es noch schwieriger.»