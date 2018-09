SBB: Störung zwischen Olten und Bern

Wir haben das Marathon-Weltrekord-Tempo auf dem Laufband eingegeben – das Resultat ist 😲

Eliud Kipchoge sprintete in Berlin in 2:01:39 zu einem neuen Marathon-Weltrekord. Wir haben auf dem Laufband sein Durchschnittstempo eingegeben: 20,8 Km/h. Kipchoge lief das gut 2 Stunden lang. Und wir so? – Nicht ganz so lang.

Hier an dieser Stelle ein Dankeschön ans West Side Fitness, dass wir bei euch Drehen durften.