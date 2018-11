Schweiz

SBB: Ab 9. Dezember gilt der neue Fahrplan



Der neue SBB-Fahrplan ist da – das musst du wissen

Die SBB haben den neuen Fahrplan vorgestellt. Er gilt ab dem 9. Dezember 2018. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember ergeben sich insbesondere für die Bahnkunden in der Ostschweiz und im Raum Zürich Verbesserungen. In der Romandie wird zudem die erste Etappe des Léman Express realisiert, wie die SBB mitteilen. Zudem werden alle Fernverkehrszüge von Zugpersonal begleitet und auf allen IC- und EC-Zügen gibt es von 6.30 bis 21.00 Uhr ein Verpflegungsangebot.

Auf der Ost-West-Achse werden die neuen Fernverkehrs-Doppelstockzüge (FV-Dosto) zum ersten Mal eingesetzt. Die Züge verkehren als bis zu 400m lange Kompositionen und bieten rund 1300 Sitzplätze. Sie verfügen über ein Restaurant und Familienwagen sowie über Multifunktionszonen für Reisende mit eingeschränkter Mobilität, Velos und Gepäck.

So sieht der neue FV-Dosto aus:

Die Ostschweiz rückt mit dem Fahrplanwechsel näher an Zürich: Während den Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend werden von Montag bis Freitag zwischen Zürich und St.Gallen neu vier Fernverkehrszüge pro Stunde pro Richtung verkehren.

Der Léman Express kommt

Zwischen Zürich und Romanshorn verkürzt sich dank verschiedener baulicher Massnahmen die Fahrzeit um bis zu vier Minuten. Dadurch entstehen in Schaffhausen, Kreuzlingen und Romanshorn neue Anschlüsse zwischen Fern- und Regionalverkehr. Reisende von Luzern profitieren im Weiteren neu von einer direkten Verbindung über Zürich nach Konstanz.

In der Westschweiz steht ein Meilenstein an: Mit der Einführung des Viertelstundentaktes zwischen Lancy-Pont-Rouge und Coppet wird die erste Etappe des Léman Express realisiert.

Ab Mitte 2019 starten zudem die Ausbauarbeiten am Zugersee. Dort bauen die SBB bis Ende 2020 bei Walchwil eine 1,7 Kilometer lange neue Doppelspur. Während der Bauarbeiten wird die Strecke am Ostufer des Zugersees für eineinhalb Jahre gesperrt, die Züge müssen umgeleitet werden. Dadurch verlängert sich die Reisezeit auf der Nord-Süd-Achse während dieser Zeit um rund 10 bis 15 Minuten.

Daneben unternimmt die SBB weitere Bau- und Unterhaltsarbeiten vor allem in der Nacht. In der Westschweiz dünnt sie deshalb das Angebot auf den Strecken Lausanne-Genf Flughafen und Lausanne-Brig von Sonntag bis Donnerstag in den Randstunden ab 20 Uhr aus. Baustellen gibt es auch im Tessin.

Hier findest du alle Änderungen nach Regionen gruppiert.

