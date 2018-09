SBB-Strecke Olten – Aarau ist unterbrochen – zahlreiche Züge fallen aus

Sein Agent hat es wieder geschafft – Luca Sbisa bleibt ein Salär-Millionär

André Rufener (47) ist und bleibt der smarteste helvetische NHL-Agent. Er hat Luca Sbisa (28) auch in New York zum Millionär gemacht. Der Zuger hat bei den Islanders einen Einjahresvertrag im Wert von 1,5 Millionen Dollar unterschrieben.

Findet er überhaupt einen neuen Arbeitgeber in der NHL? Kehrt er gar in die Schweiz zurück? Diese Fragen standen im Sommer im Raum. Luca Sbisa hatte zwar mit den Rittern aus Las Vegas ein Hockey-Märchen geschrieben: Stanley Cup-Final im ersten Jahr. Der beste Neuling in der Geschichte des gesamten nordamerikanischen Profisports.

Obwohl Luca Sbisa in der Team- und Salärhierarchie weit oben stand (Captain-Assistent), hatte er schlechte Karten: sein hochdotierter Vertrag (4,0 Millionen Dollar) war …