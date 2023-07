Nach Lok-Brand in Zürich-Altstetten: Zugverkehr noch immer eingeschränkt

Am Donnerstag kam es wegen einer brennenden Lokomotive in Altstetten ZH zu grossen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Die Störung wurde zwar behoben, dennoch brauchen Pendlerinnen und Pendler auch am Freitagmorgen Geduld.

Die Feuerwehrleute im Einsatz. Bild: keystone

So liess die SBB verlauten, dass wegen ausserordentlichen Bauarbeiten nach wie vor mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen ist. Betroffen sind die Linien S14 und S19. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis etwa 10 Uhr.

Die Brandmeldung war am Donnerstag um 17.00 Uhr bei der Einsatzzentrale eingegangen, wie Schutz & Rettung Zürich (SRZ) mitteilte. Bei zwei Personen sei eine medizinische Untersuchung durchgeführt worden. Beide hätten den Ort aber unverletzt verlassen können. Verletzte habe es keine gegeben. (dab)