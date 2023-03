Störung im Bahnverkehr zwischen Olten und Basel bis in die Nacht

Mehr «Schweiz»

Auf der Bahnstrecke zwischen Olten und Basel SBB kommt es voraussichtlich bis am Donnerstag kurz vor Mitternacht zu Einschränkungen. Grund dafür ist eine technische Störung an der Bahnanlage in Liestal, wie die SBB mitteilten.

Zwischen Olten und Basel ist der Bahnverkehr eingeschränkt. Bild: KEYSTONE

Für Reisende nach Olten gibt es noch Züge bis Frenkendorf-Füllinsdorf. Dort gibt es einen Ersatzbus nach Lausen, wo wiederum auf den Zug nach Olten umgestiegen werden kann, wie es weiter in der SBB-Mitteilung heisst.

Reisende von Basel nach Biel reisen via Delsberg. Die Züge in Richtung Luzern werden via Zürich umgeleitet, diejenigen nach Bern via Brugg. Über Brugg führen vorübergehend auch die Verbindungen von Lenzburg und Aarau her. Wer von Bern aus nach Basel reisen will, fährt via Delsberg. Reisende von Solothurn gelangen via Moutier nach Basel, wie die SBB schreiben. (saw/sda)