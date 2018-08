Schweiz

SBB-Strecke Luzern - Zug bleibt bei Ebikon weiter unterbrochen



Der Bahnverkehr bleibt auch am Dienstagmorgen auf der Strecke Zug - Luzern unterbrochen. Zwischen Luzern und Ebikon geht laut dem Railinformationssystem vom Dienstagmorgen nämlich weiterhin nichts.

Als Grund für den Unterbruch geben die SBB ausserordentliche Bauarbeiten an, weil ein Bauzug während Gleiserneuerungsarbeiten am Sonntag aus den Schienen gesprungen war. Einige Züge fallen somit auch am Dienstagmorgen teilweise aus; andere Züge werden analog zum Montag weiterhin via Olten umgeleitet.

Die Auswirkungen im Detail

Richtung Luzern ➡️ Zürich HB:

Die Züge IR 70 (Luzern xx:35) fallen zwischen Luzern und Ebikon aus.

Die Züge IR 70 (Luzern xx:10) werden umgeleitet.

Die Züge IR 70 (Luzern xx:10) halten nicht in Zug + Thalwil.

Die Züge IR 70 (Luzern xx:10) fallen zwischen Zürich HB und Zürich Flughafen aus.

Die Züge IR 46 halten ausserordentlich in Thalwil.

Richtung Zürich HB ➡️ Luzern:

Die Züge IR 70 (Zürich HB xx:35) fallen zwischen Ebikon und Luzern aus.

Die Züge IR 70 (Zürich HB xx:04) werden umgeleitet.

Die Züge IR 70 (Zürich HB xx:04) halten nicht in Thalwil + Zug.

Die Züge Zürich HB xx:09 halten ausserordentlich in Thalwil.

Reisende von Zürich HB (xx:35) nach Luzern reisen via Olten.

Die S-Bahnzüge S 1 fallen zwischen Luzern und Ebikon aus.

Es verkehren Ersatzbusse Luzern - Ebikon.

Reisende müssen laut den Angaben auch am Dienstag mit mehr Reisezeit rechnen. Die Arbeiten sollen mindestens bis 09.00 Uhr am Dienstag andauern. Ursprünglich waren die SBB davon ausgegangen, dass die Züge ab Dienstagmorgen um 5.20 Uhr wieder fahrplanmässig verkehren würden. (sda)

