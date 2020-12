Studierenden-GA gibt's in zehn Tagen nicht mehr – Politik ist machtlos

Wie ein Unfall den Traum von Hockeyprofi Lötscher zerstörte – und er zurück ins Leben fand

Der Walliser Eishockeyprofi verlor vor acht Jahren als 23-Jähriger beinahe sein Leben und danach seine Zuversicht. Heute ist er mit sich und der Welt im Reinen.

Der Hammer kam mit Verzögerung und nahm keine Rücksicht. Zweieinhalb Jahre nachdem eine betrunkene junge Frau das Leben des damals 23-Jährigen beinahe auslöschte, wurde es im Kopf von Kevin Lötscher so richtig dunkel. Der schwierige Schritt des endgültigen Rücktritts als Eishockeyprofi löste beim Walliser eine tiefe Depression aus. Wie soll es weitergehen? Was ist in Zukunft mein Antrieb? Wo liegt der Sinn des Lebens? Lötscher benötigte Zeit, professionelle Hilfe und die bedingungslose …