Uni Zürich will Weltspitze werden und plant 18 neue Digital-Professuren

Zwei Tote nach Feuer in Restaurant in Oberriet SG – es war Brandstiftung

In der Nacht auf Sonntag sind beim Brand des Restaurant Sonne an der Bahnhofstrasse in Oberriet ein 57-jähriger Schweizer und eine 18-jährige Schweizerin ums Leben gekommen.

Wie die Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen jetzt zeigen, wurde das Feuer mit Absicht gelegt. Die Laboruntersuchungen des Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen führten zu Spuren im Brandschutt, welche auf eine Brandstiftung hinweisen.

Die Polizei geht somit von Brandstiftung aus und hat eine …