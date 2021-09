Zürich und Waadt: Alle Schüler sollen Sprachaufenthalte machen können

Die Kantone Zürich und Waadt wollen den Austausch und die Mobilität auf allen Schulstufen fördern. Dazu haben die Bildungsdirektorinnen der beiden Kantone am Freitag eine Absichtserklärung unterzeichnet: Jede Schülerin und jeder Schüler in den beiden Kantonen soll künftig während der Schulzeit mindestens einmal an einem Sprachaufenthalt oder einer anderen Austausch- und Mobilitätsaktivität teilnehmen können, so die Zielsetzung der Absichtserklärung.

Laut einer Mitteilung vom Freitag wollen die beiden Kantone somit ein Zeichen setzen für die gelebte kulturelle Vielfalt der Schweiz.

Jede Schülerin und jeder Schüler der Kantone Waadt und Zürich soll zukünftig an einer Austauschaktivität teilnehmen können. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Für die Umsetzung konkreter Projekte soll nun als nächstes eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Beispielsweise sollen Waadtländer und Zürcher Klassen künftig in thematisch gestalteten Klassen-Lagern zusammenkommen. (yam/sda)