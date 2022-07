Stadtpolizei Uster twittert den ganzen Tag – bereits um 7:10 Uhr gibt es einen Shitstorm

Dieser Schuss ging definitiv nach hinten los! Die Stadtpolizei Uster wollte am Montag einen Tag lang genauestens über ihre Arbeit informieren. Und zwar auf Twitter. So kündigte sie bereits vor einer Woche an: «Am 11.7 (#Polizeitag117) gewähren wir euch einen besonderen Einblick in unseren Polizeialltag. Ab 6 Uhr starten wir einen Twitter-Halbmarathon. Während 12h twittern wir über Einsätze, Aufgaben & Eindrücke aus allen Bereichen der Stapo. Zeitnah & transparent.»

Heute Morgen war es dann so weit. Am frühen Morgen veröffentlichten die Beamten ein Foto aus der Social-Media-Einsatz-Zentrale. Zu sehen: Zwei Kaffees, einige Laptops und zwei einigermassen verschlafene Gesichter.

Wenig später folgte ein kurzes Video mit einem Einsatzwagen. Die Überschrift: «Wir sind gespannt, was der Tag bringen wird ...»

Wir können es vorwegnehmen: Der Tag sollte der Stadtpolizei Uster nichts Gutes bringen. Denn nur eine Stunde später sollte es einen Shitstorm hageln. Sozusagen auf Kilometer eins des Halbmarathons.

Um 7:10 Uhr setzte die Stadtpolizei diesen Tweet ab:

Die Reaktionen

Es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Twitter-User über den Tweet beschwerten. «Seid ihr ein Satire-Account oder ist das euer Ernst?», fragten die Grünen Bezirk Uster.

Die Stadtpolizei Uster entgegnete: «Wieso?»

Grüne Bezirk Uster: «Denkt ihr, es ist gute PR euch auf Twitter dafür abzufeiern, dass ihr irgendeinen armen Kerl, der seine Rechnungen nicht bezahlen kann, bewaffnet abführt?»

Die meisten Reaktionen gehen in dieselbe Richtung. Eine Auswahl:

Dass der Tweet beim Publikum nicht besonders gut ankam, merkte auch die Stadtpolizei Uster. Löschen wollte sie den Tweet bisher aber nicht. Stattdessen reagierte sie auf die Kritik und schrieb: «Wir halten nochmals fest, dass wir uns weder über Schuldnerinnen lustig machen, noch bedrohlich wirken wollen. Sollte dies aufgrund unserer Formulierung anders aufgefasst worden sein, entschuldigen wir uns dafür.»

Doch auch dieser Tweet wurde nicht von allen gut aufgenommen. Ein User kritisierte, dass die Polizei dem Leser die Schuld zuschieben würde.

Dieser Halbmarathon könnte härter werden, als zunächst gedacht ...

