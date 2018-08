Schweiz

Solothurn

30-Jähriger beim Baden in Luterbach SO in Aare ertrunken



Bild: Kapo SO

Ein 30-jähriger Mann ist am Freitag beim Baden in der Aare bei Luterbach SO ertrunken. Die Kantonspolizei war kurz nach 13.30 Uhr alarmiert worden, dass er nach dem Baden nicht zurück gekehrt sei.

Die Polizei leitete umgehend eine Suche mit mehreren Patrouillen ein und mobilisierte ein Polizeiboot der Stadt- und Kantonspolizei, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Zur Unterstützung wurden Polizeitaucher der Seepolizei Twann BE beigezogen.

Die Taucher sichteten den 30-Jährigen kurz vor 16.30 Uhr im Bereich einer alten Eisenbahnbrücke und bargen ihn. Der Mann war bereits tot. (aeg/sda)

