Bei Badeunfällen im Thuner-, Brienzer- und Bielersee sind am Dienstagnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen. In allen drei Fällen geht die Polizei davon aus, dass bei den leblos im Wasser gefundenen Schwimmern ein medizinisches Problem vorgelegen hatte.



Im Thunersee entdeckten Privatpersonen, die am Tauchen waren, einen bewusstlosen Schwimmer und bargen ihn. Der Mann, der noch nicht formell identifiziert ist, war am Nachmittag bei Leissigen BE zum Schwimmen in den Thunersee gestiegen, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Neben einer Ambulanz und Polizeipatrouillen flog auch ein Rega-Helikopter an den Unfallort. Um die Landung des Rettungshelikopters zu ermöglichen, wurde die Autobahn A8 kurzzeitig gesperrt.



Ebenfalls am Dienstagnachmittag wurde in Lüscherz BE ein 81-jähriger Mann aus dem Kanton Basel-Land vermisst, nachdem er zum Schwimmen in den Bielersee gestiegen war. Mitarbeitende der Seepolizei fanden seinen leblosen Körper, der im Schilf trieb, in 300 Meter Entfernung vom Hafen Lüscherz.



In allen drei Fällen konnten die Helfer nichts mehr für die Verunglückten tun. Die Männer verstarben trotz rasch eingeleiteter Reanimationsmassnahmen. (sda)