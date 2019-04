Schweiz

Tamara Funiciello gibt Juso-Vorsitz ab



Laut Medienberichten tritt die Juso-Chefin per Ende August nach rund drei Jahren zurück. Dies erklärte die 29-Jährige am Samstagnachmittag an der Juso Delegiertenversammlung in Aarau. Es sei Zeit für frisches Blut, «ich habe meine Ziele als Präsidentin erreicht», sagte sie TeleZüri.

Dem «Tages-Anzeiger» sagte die 29-Jährige in einem Interview: «Es ist Zeit, einen Schritt weiterzugehen.»

Funiciello zieht sich jedoch nicht aus der Politik zurück. Im Gegenteil: Zum einen bleibt sie Berner Grossrätin, zum anderen kandidiert sie im Herbst auf der Berner SP-Liste für den Nationalrat.

