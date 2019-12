Schweiz

SP

Mattea Meyer und Cédric Wermuth kandidieren gemeinsam für das Präsidium der SP



Mattea Meyer und Cédric Wermuth kandidieren gemeinsam für das Präsidium der SP

Bild: KEYSTONE

Cédric Wermuth und Mattea Meyer geben in der «Wochenzeitung» offiziell ihre Kandidatur für das SP-Präsidium bekannt. Damit ist das Rennen um die Nachfolge von SP-Präsident Christian Levrat ist definitiv lanciert.

Falls sie gewählt werden, wollen die Zürcher Nationalrätin und der Aargauer Nationalrat insbesondere den Kontakt der SP zu gesellschaftlichen Bewegungen wie der Frauen- und Klimabewegung verbessern.

Bild: KEYSTONE

«Wir wollen deutlich stärker über das Parlament hinaus in die Gesellschaft hineinwirken», sagt Wermuth gegenüber der «WOZ». Den Vorwurf, dass sie den linken, urbanen Flügel vertreten, lassen die beiden nicht gelten. «Die angeblichen Flügelkämpfe sind eine reine Mediengeschichte», sagt Meyer. Dass sie die Partei im Ko-Präsidium leiten wollen, erachten sie als zeitgemäss.

Die Wahl zum SP-Präsidium findet am Parteitag der SP am 4. und 5. April 2020 in Basel statt. Christian Levrat ist seit dem Jahr 2008 der Präsident der Sozialdemokratischen Partei. Im Herbst 2019 gab er seinen Rücktritt bekannt. (cma)

Abonniere unseren Newsletter