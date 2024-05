Punkt vor Strich. Bild: 3plus

Bachelorette

Wer schafft es wohl, dass Larissa so dreinschaut?

Doch nicht etwa die holprigen Jamben des Moritz?

Mehr «Schweiz»

«Man möchte hier doch seinen Ehemann kennenlernen, keinen Stripper.» Moritz

Nun.

Womöglich ist das ein und dasselbe, lieber Moritz. Wir sind hier bei «Bachelorette»! Hier sind die unglaublichsten Kombinationen möglich. Hier treffen «Dichter und Denker und Poeten» wie du auf Stripper, die ihr Füdli in schmutziger Weise an Larissas Bein sauberreiben, hier vereint sich «David Copperfield für Anfänger» mit einem über Mental Health singenden Einhorn.

Cowboy-Lars in sehr löchrigen Hosen. Gut, hat er diesen Move vor seinem Auftritt bereits ordentlich an Mikes Bein geübt. gif: watson

«Der Alessio hat das schon ein bisschen stilvoller gemacht, das Strippen, war aber trotzdem halt irgendwie Strippen.» Moritz

Irgendwie schon. gif: watson

Und das ist übrigens Moritz. Bild: 3plus

Moritz selbst wiederum hat als «Dichter, Denker und Poet» natürlich ein Gedicht vorgetragen:

«Spiel, Satz und Sieg,

Larissa, deine Haare sind heute mal wieder on fleek.

Eine Frau, so furchtlos wie eh und je,

egal ob Fallschirm springen, Schlangen bekämpfen oder schwimmen im dreckigen See.

Mich beeindruckt diese Frau von mal zu mal,

offen, ehrlich und direkt, mit dem Herzen am richtigen Fleck ...»

Bild: 3plus

«... Eine Powerfrau und Supermama,

Larissa, du bist einfach Hammer.

Vielleicht möchte Hailey mal in die Fussstapfen ihrer Mutter treten,

dafür möcht' ich ihr ein kleines Geschenk geben.

Ein Tennisball, so klein und fein,

soll der Glücksbringer für ihr erstes Tennismatch sein ...»

Bild: 3plus

«... Am Schluss möcht' ich noch eines sagen:

Mis Schwizerdütsch is nonig perfekt,

aber mis Herz is am richtige Fleck.»

Larissa ist hingerissen.

Bild: 3plus

Und Mike sagt:

«Sonen Wixer, was macht jetzt de sonen herzige Scheiss.» Mike

Und macht dann selbst «en herzige Scheiss»:

Das liebenswürdige Geschöpf namens Mike weiss, wie man's macht. Lustig sein und dann – bäm – gefühlvoll singen. Oder wie er sagt: «I mach öppis, wo d'Wohrschindlichkeit chliner isch, dass d'schwanger wirsch.» Bild: 3plus

«Ich glaub, in 'ner Beziehung gehört bisschen mehr dazu, als schön zu singen.» Moritz

Schade nur, hat sich der steife Näthu bereits vor der Talentshow aus dem Spiel genommen. Sicher hätte er seine Wecker präsentiert und sich dann live um 1 Prozent in irgendwas Haarsträubendem verbessert.

Hier verabschiedet sich Näthu und geht mit seinem himmelblauen Tschoopen von dannen, um sich nach diesen Tagen lästiger Unterbrechungen endlich wieder seinem Lieblingsthema zu widmen: sich selbst. bild: 3plus

Nun denn. Jetzt optimiert er sich eben zuhause weiter. Zusammen mit Anthony, der dringend an seinen Ausreden feilen sollte. Der ist nämlich durch den Treuetest gerasselt. Hat mit der von Larissa beauftragten Massöse Sophie, «wo gar nöd guet massiert» (Mike), herumgeflirtet und ihr nach ihrer mangelhaften Knetkur grad seine eigenen magischen Finger angeboten!

Was für ein Schuft. Und danach behaupten, er verstehe doch überhaupt kein Englisch.

Sophie zeigt Larissa die Videoaufnahmen ihrer Test-Massagen. bild: 3plus

Sophie: «Do you like Larissa?»

Anthony: «She's okay.»

What the duck! bild: 3plus

Stellt euch vor, jemand hätte das zu Gott gesagt, nachdem er die Erde erschaffen hat. «She's okay.» Oder der Pharao hätte das über seine Pyramide gesagt, nachdem 2000 Menschen für ihren Bau gestorben sind.

Nicht okay.

Sowas sagt man nicht zu einem Meisterwerk. Und schon gar nicht zur Bachelorette. Sie ist mit ihrem legitimen Titel «Traumfrau» anzusprechen, alles andere grenzt an Majestätsbeleidigung!

Danach ist die Bachelorette natürlich nicht mehr okay. Der Zauber der Talentshow ist verflogen, sie muss jetzt in sich gehen.

Wie wendet man hier nochmal Punkt vor Strich an? Bild: 3plus

Zum Glück findet sie dort auch die Erinnerungen an das Einzeldate mit dem demisexuellen Juju (Schuschu gesprochen) wieder, der das ganze Spiel ein weniglich reizvoller gestaltet, weil er eben nicht sofort rumknutschen will, sondern das erst tut, wenn er wirklich etwas fühlt.

Inzwischen tut es bei ihm nicht nur «es bitzli chribble, sondern es bitzli chrabble». Bild: 3plus

Nur sprengt so ein aufrichtiger Gefühlsaufbau den Zeitrahmen der Sendung. Und den Sinn der Sendung irgendwie auch.

Was wird Larissa also tun? Nur noch Zeit mit Juju verbringen, um dann vor unser aller Augen zu Lajuju zu verschmelzen? Oder gar zu Jujula?

Klingt ein bisschen so, als hätte man all seine lausigen Schulfranzösisch-Reste zusammengeklaubt, um in einem hübschen Café in der Provence den Weg zur Toilette zu erfragen:

«Excuse-moi, schuschu la?», mit dem Finger in die düstere Ecke hinter dem Tresen zeigend.

«Ou là-bas?»

«Éventuellement?»

Vielleicht doch besser Lars. Dann bleibt's bei Lala.

gif: watson