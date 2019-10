Schweiz

Spass

QDH: Huber muss heute gleich zweimal ran. Ob ihm das Glück bringt?



Liebe Huberquizzer

Huber geht mal wieder in die Ferien. Das bedeutet, dass wir Spezialprogramm fahren. Heute gibt's das Quiz, nächste Woche gibt's wieder Quiz – das er aber bereits heute löst und das wir bunkern. In zwei Wochen gibt es dann eine fiese Überraschung. Obwohl – was ist schon «fies». Wer regelmässig Huber-Quiz spielt, ist nicht so leicht zu erschüttern. Von dem her: Lehnt euch zurück und erfreut euch der Dinge, die da so kommen.

Los geht's.

Quiz 1. Wie immer beginnen wir locker und leicht. Weltall: Welcher Planet ist fast genau gleich gross wie die Erde? AP dapd NASA/JPL Caltech Uranus AP/ESA/Hubble Jupiter Venus Neptun 2. Schweiz: Welche Schweizer Stadt war unter dem Namen «Vindonissa» bekannt? KEYSTONE Winterthur KEYSTONE Windisch KEYSTONE Wettingen KEYSTONE Allschwil 3. Geographie: Cabinda ist eine Exklave von ...? Pinterest Angola Gabun Kongo Äquatorialguinea 4. Populärkultur: Wie heisst die Bulldogge in der oscarprämierten Trickfilmserie «Tom und Jerry»? Rollo Spike Biff Brutus 5. Wissenschaft: Nobelpreis für die Schweiz! Doch wo lehren Michel Mayor (als Honorarprofessor) und Didier Queloz, die 1995 den ersten Planeten ausserhalb des Sonnensystems entdeckten, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist? KEYSTONE KEYSTONE An der ETH Zürich KEYSTONE An der EPFL in Lausanne KEYSTONE An der Universität in Genf AP In Stanford, Kalifornien 6. International: Was war der «Derg»? Der internationale Gerichtshof, der in den 80er-Jahren in Westafrika hätte installiert werden sollen. Der bis in die 60er-Jahre gültige Name für den Sueskanal. Die Militärjunta in Äthiopien, die in den 70er-Jahren an die Macht kam. Ein Staudammprojekt in den 90er-Jahren in Tansania, welches das weltgrösste Wasserkraftwerk hätte ermöglichen sollen. 7. Kunst & Kultur: Ein weltberühmtes Museum hat soeben einen Umbau von fast einer halben Milliarde hinter sich, die Ausstellungsfläche um 25 % erhöht und ein Restaurant eingebaut. Welches? EPA Der Louvre in Paris AP/AP Die National Gallery in London EPA/EPA Das Museum of Modern Art (MoMA in New York) EPA ANSA Die Uffizien in Florenz 8. Biologie: Welche Aussage ist FALSCH? Chromosome, die nicht zu den Geschlechtschromosomen gehören, werden Thecasome genannt. Die Geschlechtschromosomen werden Gonosome genannt. Das 23. Chromosomenpaar sind die Geschlechtschromosome. Menschen haben normalerweise 46 Chromosomen. 9. Sport: Bald finden wieder Skirennen statt. Ja. Das darf man finden, wie man will; um die Frage kommt man aber nicht herum. In welchem Land findet in der Saison 2019/2020 KEIN FIS-Skirennen statt? EPA China Japan Südkorea Russland 10. Geschichte: Wir schreiben das Jahr 668 und befinden uns in Asien. Das Herrschaftsgebiet welcher Dynastie sehen wir hier? Tang Uiguren Han Gupta

