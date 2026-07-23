Am Nationalfeiertag hissen viele die Schweizer auf ihre ganz eigene Art. Bild: Shutterstock

Diese 1.-August-Produkte schiessen den Vogel ab

Am 1. August heisst es wieder: Grill anwerfen, Bier kalt stellen und gemeinsam feiern. Doch wer seine Gäste nicht nur mit seinen Grillkünsten beeindrucken möchte, sorgt mit diesen originellen Produkten garantiert für einige Lacher.

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «Schweiz»

Am 1. August wird in der ganzen Schweiz gegrillt, gefeiert und je nachdem Feuerwerk gezündet. Falls dir noch das passende Zubehör fehlt oder du einfach ein besonders schräges Gadget für den Nationalfeiertag suchst, findest du hier eine Auswahl der kuriosesten Produkte.

Für Wind und Wetter

Es gibt drei verschiedene Aufdrucke bei Landjäger. Bild: landjaeger.ch

Guy Parmelin hat uns schon geinfluencet: Mit der ikonischen Baseballkappe, die er während der WM 2026 trug, sorgte der Bundesrat für Gesprächsstoff. Das gute Stück ging viral und inzwischen gibt es bereits mehrere Nachahmungen der kultigen Kopfbedeckung. So bietet etwa Landjäger eine Kappe mit dem Aufdruck «Switzerland Great Since 1291» in Rot, Weiss oder Schwarz an. Sie lässt sich zudem personalisieren. An der Seite ist das Schweizerkreuz aufgedruckt. Den Spruch gibt es im Shop auch als T-Shirt.

Ein Pluspunkt: Neben dem Schutz vor der Sonne wird bei jedem Kauf die Schweizer Berghilfe unterstützt und ein Baum gepflanzt.

Wie das Wetter am Nationalfeiertag ausfällt, steht noch nicht fest. Sollte es jedoch in Strömen giessen oder, wie Herr und Frau Schweizer sagen, «heute regnet es nur einmal», bist du mit diesem Regenschirm bestens gewappnet:

Der Stormfighter ist beim Armeeshop erhältlich. Bild: Armeeshop.ch

Grillieren

Besonders am 1. August feiern die selbsternannten Grillexperten Hochzeit. Eine gute Figur machen diese mit den passenden Grillschürzen. Wer sogenannte Dadjokes feiert, könnte diejenigen mit witzigen Sprüchen oder Aufdrucken lustig finden. Neben einigen Lachern sorgen die Exemplare auch dafür, dass die Grilleure und Grilleusen sich ihre Kleidung nicht einsauen.

Schürzen mit «lustigen» Sprüchen gibt's wie Sand am Meer. Bild: exlibris.ch/shirtinator.ch

Wer selbst eine witzige Idee hat oder beispielsweise sein eigenes Gesicht oder das seiner Liebsten auf eine Schürze drucken möchte, kann sich auch Schürzen bei Shops wie Spreadshirt oder Smartphoto personalisieren lassen.

Die Saucen enthalten Dunkelbier. Bild: monsieursauer.com

Zu Steak, Würstchen oder Halloumi darf eine gute Grillsauce nicht fehlen. Varianten mit witzigen Namen wie «Auftragsgriller» oder «(S)teak it easy» bietet beispielsweise Monsieur Sauer.

Kleidung

Das Modell «Suitmeister» lässt das Schweizer Herz höher schlagen – oder?. Bild: funshop.ch

Wer besonders patriotisch auftreten möchte, schafft dies in diesem Anzug. Von Kopf bis Fuss trägt man dabei das geliebte Schweizerkreuz. Aber Achtung: Der Anzug besteht zu 100 Prozent aus Polyester. Es kann also ganz schön heiss werden. Bei einem Preis von rund 60 Franken darf man zudem keine besonders hohe Qualität erwarten. Für einen Gag reicht er aber allemal.

Ein wenig zurückhaltender sind T-Shirts mit Ausdrücken wie Siebesich. Auch hier ist das Schweizerkreuz vertreten, aber im falschen Format.

Diverse andere Shirts mit witzigen Sprüchen und Aufdrucken gibt's bei Spreadshirt, man beachte die falsche Schweizerfahne. Bild: spreadshirt.ch

Für etwas zurückhaltendere Patriotinnen und Patrioten könnten diese Socken eine Möglichkeit sein, ihre Liebe zur Schweiz auszudrücken.

Die Socken werden in der Einheitsgrösse 41–46 verkauft. Bild: landjaeger.ch

Essen und Trinken

Die Form ist für einen Bierkasten konzipiert. Bild: galaxus.ch

Zum Nationalfeiertag stossen viele Eidgenossinnen und Eidgenossen gerne mit einem kühlen Bier an. Damit das Getränk kalt bleibt, gibts extra für Bierkästen einen Bierkühler. Die Form aus Kunststoff passt auf 0,5-Liter-Flaschen. Wie lange das Bier damit wirklich kühl bleibt, ist aber fraglich.

Wem Grillieren zu langweilig ist, der kann sich mit diesem Buch auf den Nationalfeiertag einstimmen oder bereits das Gericht für den grossen Tag wählen. Für jeden Kanton gibt's ein Gericht mit Namen wie «Muothataler Fänz» oder «Nidwaldner Cholermuäs». Pizza und Co. können damit einpacken.

Die Schweiz hat mehr zu bieten als nur Zürcher Gschnetzelts. Bild: galaxus.ch

Für Freunde eines kultivierten Ausklangs des Abends ist dieses Whiskeyglas genau das Richtige. In der Mitte befindet sich eine Nachbildung des Matterhorns. Erhältlich sind auch Varianten als Wein- und Wasserglas.

Das Whiskey-Glas on the rocks gibt es für rund 26 Franken. Bild: globus.ch

Spiel und Spass

Wer den 1. August lieber gemütlich verbringen möchte, kann stattdessen einen Spieleabend veranstalten. Und wer dabei nicht nur jassen will, sollte diese Schweizer Gesellschaftsspiele ausprobieren.

Das Spiel gibt es für rund 40 Franken. Bild: geschenkidee.ch

Bünzlis gehören zur Schweiz wie die Cervelat auf den Grill. Bei dem Spiel «Kampf gegen das Bünzlitum» soll der innere Bünzli jedoch einmal Pause machen und stattdessen so richtig die Sau rauslassen. Auf verschiedene Fragen sollen die Spielerinnen und Spieler möglichst originelle und vor allem lustige Antworten geben.

Bei diesem Spiel kannst du dein geballtes Wissen über die Schweiz auspacken. Bild: geschenkidee.ch

Beim Spiel «SwissIQ» können Schweizerinnen und Schweizer zeigen, wo der Bartli den Most holt. Mit über 900 Fragen ist geballtes Schweiz-Wissen gefragt – von Geografie und Geschichte über Politik bis hin zu Popkultur und kuriosen Fakten. Wer die meisten richtigen Antworten kennt, darf sich am Ende als echter Schweiz-Profi feiern lassen.

Das Spiel enthält 50 Begriffe. Bild: exlibris.ch

Beim Schweizer Dialekte-Quiz kannst du beweisen, ob du ein wahrer «Siebesiech» bist. Denn auch wer mit Schweizerdeutsch aufgewachsen ist, kommt bei manchen Dialekten ganz schön ins Grübeln.

Für Couchpotatos

Keine Lust auf Party, Familie und Freunde? Kein Problem, auch für Daheimgebliebene ist etwas dabei. Wer den Abend gemütlich vor dem Fernseher verbringen möchte, könnte mit diesem witzigen Kissen vorliebnehmen. Denn was wäre die Schweiz schliesslich ohne ihre Memes?

Wer kennt ihn nicht, den legendären Spruch von R. Krasniqi bei TeleZüri. Bild: swissmeme.ch

Und wer zuhause noch ein wenig anderen Spass möchte, kann auf diese Dinger zurückgreifen: