Diese 1.-August-Produkte schiessen den Vogel ab
Am 1. August wird in der ganzen Schweiz gegrillt, gefeiert und je nachdem Feuerwerk gezündet. Falls dir noch das passende Zubehör fehlt oder du einfach ein besonders schräges Gadget für den Nationalfeiertag suchst, findest du hier eine Auswahl der kuriosesten Produkte.
Für Wind und Wetter
Guy Parmelin hat uns schon geinfluencet: Mit der ikonischen Baseballkappe, die er während der WM 2026 trug, sorgte der Bundesrat für Gesprächsstoff. Das gute Stück ging viral und inzwischen gibt es bereits mehrere Nachahmungen der kultigen Kopfbedeckung. So bietet etwa Landjäger eine Kappe mit dem Aufdruck «Switzerland Great Since 1291» in Rot, Weiss oder Schwarz an. Sie lässt sich zudem personalisieren. An der Seite ist das Schweizerkreuz aufgedruckt. Den Spruch gibt es im Shop auch als T-Shirt.
Ein Pluspunkt: Neben dem Schutz vor der Sonne wird bei jedem Kauf die Schweizer Berghilfe unterstützt und ein Baum gepflanzt.
Wie das Wetter am Nationalfeiertag ausfällt, steht noch nicht fest. Sollte es jedoch in Strömen giessen oder, wie Herr und Frau Schweizer sagen, «heute regnet es nur einmal», bist du mit diesem Regenschirm bestens gewappnet:
Grillieren
Besonders am 1. August feiern die selbsternannten Grillexperten Hochzeit. Eine gute Figur machen diese mit den passenden Grillschürzen. Wer sogenannte Dadjokes feiert, könnte diejenigen mit witzigen Sprüchen oder Aufdrucken lustig finden. Neben einigen Lachern sorgen die Exemplare auch dafür, dass die Grilleure und Grilleusen sich ihre Kleidung nicht einsauen.
Wer selbst eine witzige Idee hat oder beispielsweise sein eigenes Gesicht oder das seiner Liebsten auf eine Schürze drucken möchte, kann sich auch Schürzen bei Shops wie Spreadshirt oder Smartphoto personalisieren lassen.
Zu Steak, Würstchen oder Halloumi darf eine gute Grillsauce nicht fehlen. Varianten mit witzigen Namen wie «Auftragsgriller» oder «(S)teak it easy» bietet beispielsweise Monsieur Sauer.
Kleidung
Wer besonders patriotisch auftreten möchte, schafft dies in diesem Anzug. Von Kopf bis Fuss trägt man dabei das geliebte Schweizerkreuz. Aber Achtung: Der Anzug besteht zu 100 Prozent aus Polyester. Es kann also ganz schön heiss werden. Bei einem Preis von rund 60 Franken darf man zudem keine besonders hohe Qualität erwarten. Für einen Gag reicht er aber allemal.
Ein wenig zurückhaltender sind T-Shirts mit Ausdrücken wie Siebesich. Auch hier ist das Schweizerkreuz vertreten, aber im falschen Format.
Für etwas zurückhaltendere Patriotinnen und Patrioten könnten diese Socken eine Möglichkeit sein, ihre Liebe zur Schweiz auszudrücken.
Essen und Trinken
Zum Nationalfeiertag stossen viele Eidgenossinnen und Eidgenossen gerne mit einem kühlen Bier an. Damit das Getränk kalt bleibt, gibts extra für Bierkästen einen Bierkühler. Die Form aus Kunststoff passt auf 0,5-Liter-Flaschen. Wie lange das Bier damit wirklich kühl bleibt, ist aber fraglich.
Wem Grillieren zu langweilig ist, der kann sich mit diesem Buch auf den Nationalfeiertag einstimmen oder bereits das Gericht für den grossen Tag wählen. Für jeden Kanton gibt's ein Gericht mit Namen wie «Muothataler Fänz» oder «Nidwaldner Cholermuäs». Pizza und Co. können damit einpacken.
Für Freunde eines kultivierten Ausklangs des Abends ist dieses Whiskeyglas genau das Richtige. In der Mitte befindet sich eine Nachbildung des Matterhorns. Erhältlich sind auch Varianten als Wein- und Wasserglas.
Spiel und Spass
Wer den 1. August lieber gemütlich verbringen möchte, kann stattdessen einen Spieleabend veranstalten. Und wer dabei nicht nur jassen will, sollte diese Schweizer Gesellschaftsspiele ausprobieren.
Bünzlis gehören zur Schweiz wie die Cervelat auf den Grill. Bei dem Spiel «Kampf gegen das Bünzlitum» soll der innere Bünzli jedoch einmal Pause machen und stattdessen so richtig die Sau rauslassen. Auf verschiedene Fragen sollen die Spielerinnen und Spieler möglichst originelle und vor allem lustige Antworten geben.
Beim Spiel «SwissIQ» können Schweizerinnen und Schweizer zeigen, wo der Bartli den Most holt. Mit über 900 Fragen ist geballtes Schweiz-Wissen gefragt – von Geografie und Geschichte über Politik bis hin zu Popkultur und kuriosen Fakten. Wer die meisten richtigen Antworten kennt, darf sich am Ende als echter Schweiz-Profi feiern lassen.
Beim Schweizer Dialekte-Quiz kannst du beweisen, ob du ein wahrer «Siebesiech» bist. Denn auch wer mit Schweizerdeutsch aufgewachsen ist, kommt bei manchen Dialekten ganz schön ins Grübeln.
Für Couchpotatos
Keine Lust auf Party, Familie und Freunde? Kein Problem, auch für Daheimgebliebene ist etwas dabei. Wer den Abend gemütlich vor dem Fernseher verbringen möchte, könnte mit diesem witzigen Kissen vorliebnehmen. Denn was wäre die Schweiz schliesslich ohne ihre Memes?
Und wer zuhause noch ein wenig anderen Spass möchte, kann auf diese Dinger zurückgreifen: