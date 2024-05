Brents Sponsor, Pyranha, hat folgende Mitteilung veröffentlicht: «Schweren Herzens geben wir einen Unfall mit Bren Orton bekannt. Während Bren mit einer Gruppe auf dem Fluss Melezza in der Schweiz Kajak fuhr, geriet er in eine Umwälzung und tauchte nicht wieder auf. Behörden und Freunde setzen ihre Suchbemühungen unermüdlich fort und Bren gilt derzeit als vermisst.»

Brent Orton ist ein Extremsportler, der mit seinem Kajak das Abenteuer sucht. Seit Donnerstagnachmittag wird er in der Melezza im Tessin vermisst. Der 29-Jährige Brite ist dort verunglückt.

