Das Kaskadenmodell sei in einer Abstimmung unter allen Clubs «einstimmig» abgelehnt worden, wie Schäfer ausführt. Er kritisiert vor allem, dass das Modell nicht dazu diene, präventiv Gewalttaten zu verhindern, sondern den Fokus auf Repression legt. Solche Kollektivstrafen führten nicht zum Teil, sondern im schlimmsten Fall sogar zu mehr Konfliktpotential.



Eigentlich, so Schäfer, habe man derzeit eine sehr ruhige Situation in den Stadien. In jenen Fällen, in der es in der laufenden Saison zu Sektorsperrungen gekommen ist, habe es dagegen wiederholt brenzlige Moment gegeben. «Wir wehren uns dagegen, etwas einzuführen, bei dem wir sicher sind, dass es keine Wirkung hat», sagt Schäfer. (CH Media)