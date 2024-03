In zwei Teilprojekten ist sich die KKJPD einig geworden mit SFL und Klubs: Die Liga und die SBB haben sich auf eine partnerschaftliche Weiterentwicklung im Bereich Transport und Fanreisen geeinigt. Zudem stimmten die Klubs dem Antrag der SFL zu, Dialogplattformen zur Intensivierung des Austauschs mit allen an der Organisation von Fussballspielen beteiligten Partnern einzuführen.

«Rund um Spiele der Super League gab es noch nie so wenige Fälle von schweren gewalttätigen Auseinandersetzungen wie in der abgelaufenen Saison», begründete SFL-Geschäftsführer Claudius Schäfer die Ablehnung. Er verwies dabei auf das «Gesamtschweizerische Lagebild Sport der Polizeilichen Koordinationsplattform Sport». Dessen Zahlen werden seit 2018 erhoben.

Die Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) setzen das Kaskadenmodell gegen Fangewalt auf die nächste Saison hin in Kraft, wie sie am Donnerstag mitteilten. Fussballliga und Klubs lehnen das Modell einstimmig ab.

Sommer scheitert mit Inter im Penaltyschiessen – BVB auch dank Kobel im Viertelfinal

Borussia Dortmund sichert sich das Ticket für die Viertelfinals der Champions League. Der BVB schlägt PSV Eindhoven 2:0 und steht damit erstmals seit 2021 unter den besten acht Teams Europas. Inter Mailand scheitert derweil gegen Atlético Madrid im Penaltyschiessen.

Obwohl Inter Mailand nur mit einem Polster von 1:0 ins Rückspiel gegen Atlético Madrid stieg, waren sich viele Experten einig, dass die Italiener in die Viertelfinals vorstossen würden. Zu souverän agieren die Nerazzurri in dieser Saison, an dessen Ende im Minimum der zwanzigste Scudetto der Vereinsgeschichte stehen soll. Doch Inter hegt nicht nur in der heimischen Serie A Ambitionen, die es mit 16 Punkten auf Stadtrivale Milan anführt, sondern möchte auch auf europäischem Parkett wieder brillieren.