Stadion Zürich: Die wichtigsten Argumente der Gegner und Befürworter.



Keinen Plan vom Zürcher Stadion-Fight? Gegner, Befürworter und Argumente im Überblick

Die Befürworter eines neuen Fussballstadions liegen laut Umfrage vorne. Nebst Stadtrat, Parteien und Fussballclubs mischen nicht weniger als fünf Komitees im Abstimmungskampf mit. Hier findest du alles Wissenswerte über die Player und ihre Argumente.

Sich über Sinn oder Unsinn eines neuen Stadion zu streiten, ist in Zürich eine beliebte Freizeitbeschäftigung und wird seit 20 Jahren mit Begeisterung betrieben. In dieser Zeit wurden mehrere Projekte entworfen und dann doch wieder fallen gelassen. Am 25. November steht nun der dritte Anlauf an. Die Zürcher Stimmbürger entscheiden über das Projekt «Ensemble».

Bei einem Ja würde auf dem Hardturmareal ein von privaten Investoren finanziertes Fussballstadion für 18'000 Zuschauer enstehen. Zusätzlich würden zwei je 137 Meter hohe Hochhäuser mit 570 Wohnungen sowie Büroräumen entstehen sowie eine Genossenschaftssiedlung mit 174 Wohnungen.

Gemäss einer am Dienstag veröffentlichten Hochrechnung sind die Befürworter des neuen Stadions in Front. Von den Stadtzürcher Parteien befürworten auf bürgerlicher Seite SVP, FDP, BDP, GLP, EVP, CVP und BDP das neue Stadionprojekt. Auf der linken Seite lehnen es Grüne und SP lehnen mehrheitlich ab. Die Alternative Liste hat Stimmfreigabe beschlossen. Doch innerhalb mehrerer Parteien gibt es zahlreiche prominente Abweichler.

Damit den Überblick nicht verlierst, findest du hier die wichtigsten Befürworter, Gegner und ihre Argumente.

Zürcher Stadtrat

Bild: KEYSTONE

Seine Haltung: Ja

Die Argumente

Finanzielle Vorteile für die Stadt: Die privaten Investoren würden der Stadt einen jährlichen Baurechtszins von 1,2 Millionen Franken zahlen. Und dies über eine Laufzeit von 92 Jahre. Danach fallen die beiden Hochhäuser gemäss der Heimfall-Regelung zurück an die Stadt, welche die Investoren dann mit 80 Prozent entschädigen. Nach heutigen Berechnungen würde die Stadt 56 Millionen Franken aus dem Heimfallvorteil gewinnen.

Die privaten Investoren würden der Stadt einen jährlichen Baurechtszins von 1,2 Millionen Franken zahlen. Und dies über eine Laufzeit von 92 Jahre. Danach fallen die beiden Hochhäuser gemäss der Heimfall-Regelung zurück an die Stadt, welche die Investoren dann mit 80 Prozent entschädigen. Nach heutigen Berechnungen würde die Stadt 56 Millionen Franken aus dem Heimfallvorteil gewinnen. Echtes Fussballstadion: Wie von Fussballfans und den beiden Stadtzürcher Clubs schon lange gewünscht, erhielte die grösste Stadt der Schweiz endlich ein richtiges Fussballstadion.

Wie von Fussballfans und den beiden Stadtzürcher Clubs schon lange gewünscht, erhielte die grösste Stadt der Schweiz endlich ein richtiges Fussballstadion. Mehr Wohnraum: Auf dem Hardturmareal entstünde Wohnraum für 1500 Menschen. Mit dem Projekt gebe es insgesamt 299 zusätzlich gemeinnützige Wohnungen.

Komitee «Fussballstadion JA»

Bild: KEYSTONE

Seine Haltung: Ja

Wer dahinter steckt

Die Stadioninvestoren haben für ihre Pro-Kampagne einige Zürcher Persönlichkeiten an Bord geholt. Einer von ihnen ist Medienmacher Roger Schawinski. Er betonte an der Pressekonferenz des Komitees, dass er Zürich den ersten Radio- und Fernsehsender beschert habe, jetzt wolle er sich dafür einsetzen, dass Zürich als letzte Schweizer Stadt ein modernes Stadion erhalte. Daneben sitzen im Komitee etwa Alt-Regierungsrätin Rita Fuhrer (SVP) und Komiker Beat Schlatter.

Die Argumente

Wichtig für den Sport in Zürich: «Das neue Fussballstadion für die Stadt Zürich ist kein politisches Projekt, sondern ein Projekt für alle Zürcherinnen und Zürcher. Die Frage, ob man ein Stadion will oder nicht, ist keine Frage der politischen Zugehörigkeit, sondern der Begeisterung für den Sport und für die Stadt.»

«Das neue Fussballstadion für die Stadt Zürich ist kein politisches Projekt, sondern ein Projekt für alle Zürcherinnen und Zürcher. Die Frage, ob man ein Stadion will oder nicht, ist keine Frage der politischen Zugehörigkeit, sondern der Begeisterung für den Sport und für die Stadt.» Keine Steuergelder: Weder für den Bau noch für den Betrieb des Stadtions enstehe für die Stadt Zürich Kosten.

Weder für den Bau noch für den Betrieb des Stadtions enstehe für die Stadt Zürich Kosten. Gewaltproblematik kein Argument: Schawinski findet es fatal, wenn man einen Zusammenhang zwischen Stadion und Hooligans herstelle, so wie es die Gegner täten. «Wenn man wegen der Chaoten Nein stimmt, bestraft man die Falschen. Von den 10'000 Fans sind 9800 keine Hooligans.»

«Komitee gegen Höhenwahn» / Komitee «Bürgerliches Nein zum Projekt Ensemble»

Bild: ho

Ihre Haltung: Nein.

Wegen den hohen Türmen.

Wer dahinter steckt

Im «Komitee gegen Höhenwahn» vertreten sind Bewohner des Zürcher Quartier Höngg. Dazu gehört ein ehemaliger Heimatschutz-Präsident und FDP-Politiker sowie der Ex-Chefredaktor der «NZZ am Sonntag». Das Komitee befürwortet zwar generell ein Fussballstadion, hat aber Einwände gegen die beiden 137 Meter hohen Wohntürme. Wenn nötig will die Gruppierung wegen den Hochhäusern bis vor Bundesgericht gehen. Anfang Oktober meldete sich dann ein «Komitee für ein Bürgerliches Nein zum Projekt Ensemble» erstmals zu Wort. Darin vertreten waren neben einigen Exponenten der Höngger Hochhausgegner auch bürgerliche Politiker aus anderen Stadtquartieren. Dazu gehört CVP-Nationalrätin Kathy Riklin.

Die Argumente

Bedrohtes Stadtbild: Die beiden zum Stadion gehörenden Türme würden das Stadtbild von Zürich nachhaltig verändern. Die Befürchtung des Komitees: Die Stadt entwickelt sich zu Klein-Manhattan.

Die beiden zum Stadion gehörenden Türme würden das Stadtbild von Zürich nachhaltig verändern. Die Befürchtung des Komitees: Die Stadt entwickelt sich zu Klein-Manhattan. Schattenwurf: Die umliegenden Quartiere, dazu gehört Höngg, würden unter dem Schattenwurf der beiden Gebäude leiden.

Die umliegenden Quartiere, dazu gehört Höngg, würden unter dem Schattenwurf der beiden Gebäude leiden. Fangewalt: «Die zunehmende Fangewalt bereitet uns grosse Sorgen», sagte Kathy Riklin im Namen des Komitees. Die Fussballclubs hätten das Hooligan-Problem überhaupt nicht im Griff, was steigende Kosten für Polizei und Sicherheitskräfte verursache. Diese müssten weitestgehend die Steuerzahler berappen.

SP Stadt Zürich

Bild: KEYSTONE

Ihre Haltung: Nein – aber Ja zu einem anderen Stadionprojekt



Nachdem sie das Stadionprojekt anfänglich noch unterstützt hatten, ist die Mehrheit der Sozialdemokraten zur lautesten Gegnerin von «Ensemble» geworden – und stellt sich damit gegen die rot-grüne Stadtregierung. Bei ihrer Delegiertenversammlung im August sagten 103 Delegierte Nein zum Stadion, lediglich 24 sprachen sich dafür aus. Eine Mehrheit sprach sich für die Lancierung einer Initiative aus. Titel: «Für ein Fussballstadion ohne Milliarden-Abzocke». Die Initiative will ein Stadion ohne Wohntürme, dafür finanziert durch die Stadt.

Die Argumente

Luxuswohnungen: Die Stadt Zürich gebe für die beiden Wohntürme günstige Baurechte ab. Doch geplant seien Luxuswohnungen mit Mieten von über 4000 Franken für vier Zimmer oder 100 Quadratmetern.

Die Stadt Zürich gebe für die beiden Wohntürme günstige Baurechte ab. Doch geplant seien Luxuswohnungen mit Mieten von über 4000 Franken für vier Zimmer oder 100 Quadratmetern. Zweifelhaftes Finanzierungskonstrukt: Die SP bemängelt beim aktuellen Projekt die Quersubventionierung des Stadions. Die Querfinanzierung der Kosten des Stadionbaus für die Investoren durch die Wohntürme für die Investoren koste die Steuerzahlenden unter dem Stirch über eine Milliarde Franken und sei keineswegs gratis, wie die Befürworter behaupteten.

Die SP bemängelt beim aktuellen Projekt die Quersubventionierung des Stadions. Die Querfinanzierung der Kosten des Stadionbaus für die Investoren durch die Wohntürme für die Investoren koste die Steuerzahlenden unter dem Stirch über eine Milliarde Franken und sei keineswegs gratis, wie die Befürworter behaupteten. Verzögerung: Mit den bereits angekündigten Einsprachen gegen die Hochhäuser werde sich auch der Bau des Stadions um mindestens ein Jahrzehnt verzögern – oder scheitere am Ende ganz. Mit der SP-Initiative für ein durch die Stadt finanziertes Projekt komme Zürich schneller zu einem Stadion.

Linke Flügel

Bild: KEYSTONE

Ihre Haltung: Ja

Wer dahinter steckt

In diesem Komitee haben sich linke Abweichler zusammengeschlossen. Sprich jene linke Politiker, die in der Stadionfrage mit der Mehrheit ihrer Parteikollegen uneins sind und dafür ihre Stadträte unterstützen. Dazu gehören etwa Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli, die Kantonsräte Esther Guyer (Grüne), Markus Bischoff (AL) und Benedikt Gschwend (SP) oder aus dem Gemeinderat Marianne Aubert (SP), Marcel Bührig (SP) und Andreas Kirstein (AL).

Argumente

Integration: Fussball bringe Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft zusammen und trage damit zur Integration bei. In den Fankurven gestalteten Jugendliche einen Freiraum, in dem sie sich kreativ betätigen könnten.

Fussball bringe Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft zusammen und trage damit zur Integration bei. In den Fankurven gestalteten Jugendliche einen Freiraum, in dem sie sich kreativ betätigen könnten. Gemeinnütziger Wohnraum: Vom zusätzlichen Wohnraum für 1500 Personen falle rund ein 35 Prozent auf gemeinnützige Wohnungen. Damit liege dieser Anteil höher als beim 2013 gescheiterten, städtisch finanzierten Stadionprojekt «Hypodrom».

Vom zusätzlichen Wohnraum für 1500 Personen falle rund ein 35 Prozent auf gemeinnützige Wohnungen. Damit liege dieser Anteil höher als beim 2013 gescheiterten, städtisch finanzierten Stadionprojekt «Hypodrom». Sonst profitiert die Bank: Die Stadt Zürich hat das Grundstück auf dem Hardturmareal mit der Auflage erworben, dort ein Stadion zu bauen. Tue sie das nicht, falle das Land an die vorige Besitzerin Credit Suisse zurück In diesem Falle entstünden dort ausschliesslich Renditebauten. Deshalb brauche es den Kompromiss, den «Ensemble» vorsehe.

Die beiden Fussballclubs GC und FCZ

Bild: KEYSTONE

Ihre Haltung: Ja

Wer steckt dahinter

Die Präsidenten der beiden grossen Zürcher Fussballclubs sprechen setzen sich gemeinsam für das neue Stadion ein. Es gehe jetzt um alles oder nichts, sagen Ancillo Canepa, FCZ-Präsident, und Stephan Anliker, Präsident Grasshopper Club Zürich.

Die Argumente

Finanzen: Die beiden Clubs erhoffen sich durch das neue Stadion mehr Geld einzunehmen. Einerseits weil die Miete für das Letzigrund wegfallen würde. Andererseits erhoffen sich die Klubs durch die Vergabe des Namensrechts für das Stadion oder etwa den Biervertrag und das Catering zusätzliche Einahmequellen.

Die beiden Clubs erhoffen sich durch das neue Stadion mehr Geld einzunehmen. Einerseits weil die Miete für das Letzigrund wegfallen würde. Andererseits erhoffen sich die Klubs durch die Vergabe des Namensrechts für das Stadion oder etwa den Biervertrag und das Catering zusätzliche Einahmequellen. Bessere Atmosphäre: Das neue Stadion soll mehr Fans zu den Fussballspielen locken.

Das neue Stadion soll mehr Fans zu den Fussballspielen locken. Grösserer sportlicher Erfolg: Ein reines Fussballstadion würde dank der Akustik und der Nähe der Fans zum Spielfeld zu 10 bis 15 Punkten mehr in der Meisterschaft verhelfen, sagte Canepa in einem Interview mit der «NZZ».

Komitee «Eltern gegen eine Schule im Schatten»

Seine Haltung: Nein

Wer steckt dahinter

Das Komitee hat Martina Oustwood gegründet. Sie ist um das Wohl der Kinder besorgt, welche die «Schule am Wasser» nahe beim geplanten Stadion besuchen.

Die Argumente

Stadion raubt den Schülern das Sonnenlicht: Martina Oustwood und ihre Mitstreitern bemängeln, dass nach dem Bau des Stadions die 400 Schüler der Schule am Wasser in Höngg die ganze Zeit im Schatten sein werden.

Martina Oustwood und ihre Mitstreitern bemängeln, dass nach dem Bau des Stadions die 400 Schüler der Schule am Wasser in Höngg die ganze Zeit im Schatten sein werden. Beliebte Freizeitraum und Grünzone fällt weg: Auf dem Areal des alten Hardturm-Stadion sei ein Grünraum entstanden, der auch für viele Veranstaltungen genutzt werde. Vom Vorschlag von Daniel Leupi Ersatzflächen beim Basislager zu schaffen, hält das Komitee wenig, wie Oustwood gegenüber der Limmathalerzeitung sagte: «Das ist direkt neben den Sexboxen. Nur schon diesen Ort vorzuschlagen, finde ich daneben.»

