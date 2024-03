FCZ-Fan fordert nach Fackelwurf auf GC-Fans Freispruch vor Gericht

Ein 23-jähriger Fussballfan hat sich am Dienstagmorgen vor dem Bezirksgericht Zürich wegen eines Fackelwurfs verantworten müssen. Er sagte, er habe mit der brennenden Fackel niemanden treffen wollen und forderte einen Freispruch.

Die Ausschreitungen im Stadion Letzigrund nach dem Spiel GC Zürich gegen den FC Zürich am 23. Oktober 2021 sorgten für Schlagzeilen. Sogar von der «Schande von Zürich 2.0» war in einem «Blick»-Artikel die Rede, in Anlehnung an die schweren Ausschreitungen beim Skandalderby im Oktober 2011, die als «Schande von Zürich» in die Fussballgeschichte eingingen.

Am 23. Oktober 2021 kam es beim Züriderby zu massiven Ausschreitungen. Bild: KEYSTONE

Das Spiel im Oktober 2021 endete 3:3 unentschieden. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff vermummten sich laut Anklageschrift rund 60 FCZ-Fans, darunter auch der Beschuldigte, der am heutigen Dienstag vor Gericht erschien. Sie hätten das Stadion kurz verlassen, um unmittelbar danach über einen anderen Sektor auf die Tartanbahn zu gelangen und in Richtung des GCZ-Fansektors zu stürmen.

Laut Staatsanwaltschaft wurden dabei brennende Seenotrettungsfackeln in Richtung der GC-Fans geworfen. Dafür solle der Beschuldigte wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt werden.

Die schwer löschbaren Fackeln erreichen beim Abbrennen Temperaturen von über 2000 Grad Celsius und können schwere Verbrennungen verursachen. Zu schweren Verletzungen kam es bei dem Vorfall jedoch nicht.

Der FCZ-Fan gab den Fackelwurf zu. Er habe aber niemanden verletzen wollen, sagte er vor Gericht. Laut seinem Anwalt landete die Fackel auf der Tartanbahn vor dem GCZ-Fansektor. Dort habe gar niemand verletzt werden können, weshalb der 23-Jährige freizusprechen sei. Das Gericht gibt das Urteil noch am Dienstagvormittag bekannt. (nih/sda)