Ausschreitungen nach Schaffhausen-YB-Match



Bild: screenshot twitter/blick

Ausschreitungen nach Schaffhausen-YB-Match – wegen Bier-Raub

Nach dem Cup-Achtelfinalspiel zwischen dem FC Schaffhausen und den Young Boys ereigneten sich unschöne Szenen. Die Polizei musste eingreifen und die beiden Lager mit Pfefferspray auseinanderhalten, wie 20 Minuten berichtet.

«Ich hatte eine Ladung Pfefferspray im Gesicht»: Leser berichten von Ausschreitungen nach YB-Schaffhausen-Match. https://t.co/vdonIYBCYX — 20 Minuten (@20min) 15. September 2018

Auslöser für die Auseinandersetzung war ein Bier-Raub. Der Sonderzug der SBB konnte nicht losfahren, weil noch auf Fans aus dem Stadion gewartet werden musste. Darauf klauten Anhänger des FC Schaffhausens – wohl aus Langeweile – das Bier der Berner aus dem Zug.

Gewaltbereite Schläger bewarfen sich danach am Bahnhof Schaffhausen mit Gegenständen. Die Polizei konnte die Lage jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Allerdings wurden auch Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen. «Die Polizei sagte zu uns, wenn ihr nicht zusammengeschlagen werden wollt, geht weg! 3, 2, 1 und ich hatte eine Ladung Pfefferspray im Gesicht. Was soll das?», zitiert 20 Minuten einen Leserreporter.

Weiter Infos folgen. (vom)

Aktuelle Polizeibilder:der A2

Hooligan-Gewalt in Basel Video: telebasel

