Sport ist Mord? – Nicht mit diesen 6 Brands! 💪

Heute bei watson's favorites: 6 Schweizer Sport-Labels, die dich ins nächste Level pushen.

Olivia Zogg Folgen

Diese Schweizer Brands unterstützen dich bei deinen sportlichen Zielen. 🏃‍♀️ Und das Tolle daran? – Ganz nebenbei sorgen sie noch für ein gutes Gefühl, denn mit diesen Produkten, kannst du ohne schlechtes Gewissen trainieren. 😎 Und los geht's!

TEAL PROJECT steht für nachhaltige Performance-Socken aus Ozeanplastik. Entwickelt in der Schweiz, produziert in Portugal. Das TEAL PROJECT Team besteht aus Freunden - Profisportler und Designer mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit.

Die Performance-Socken Mid in der Farbe Yellow/Sulphur bild: teal project

Über das Produkt: Die Teal-Socken verbinden recycelte Rohstoffe mit stylischem Design. Ein gepolstertes Fussbett, verstärkte Ferse und unterstützende Kompression machen sie zum perfekten Begleiter für das alltägliche Abenteuer! Pack es mit den Teal-Socken an!

Meine persönliches Feedback: Die Teal-Socken gehören seit letztem Jahr zu meinem Sport Equipment dazu. Ich bin sehr zufrieden mit der eng anliegenden und rutschfesten Passform, welche bei mir Blasen verhindert. Zur Transparenz: Die Socken habe ich mir letztes Jahr selbst gekauft.

Oy ist eine Schweizer Surfmarke, die sich der Entwicklung von nachhaltiger und hochwertiger Surfbekleidung verschrieben hat. Die beliebten Surf Bikinis und Badeanzüge von Oy verrutschen garantiert nicht.

Über das Produkt: Dieses Bikini Oberteil wurde in der Schweiz designed und in Portugal mit Materalien aus Europa unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Neben Surfbekleidung bietet Oy auch eine Auswahl an funktionell gestalteter Yoga- und Activewear. 🏄🏼

T2RIFF ist eine Marke, die recycelte, biologische und fair-produzierte multifunktionale Sportkeidung herstellt. Dadurch trägt das Label ihr Teil dazu bei, dass die Natur erhalten bleibt. Für ein nachhaltiges Geben und Nehmen. Denn das ist die DNA von T2RIFF. 💪🏽

Die Sportbekleidung von T2RIFF Bild: t2riff

Über die Produkte: Die multifunktionale Sportbekleidung ist von Sportlern für Sportler entworfen worden. T2RIFF verarbeitet bei ihren Produkten, wo immer möglich, rezyklierte Materialien, so wie Petflaschen oder altes Polyester und verfahrt bei der Herstellung nach GOTS- und BIO-Richtlinien. 🌿



Komfort gepaart mit Gelassenheit, das ist anjaly switzerland’s Markenzeichen. Anmut und Schönheit zu verbreiten, ist ihre Mission. Das Schweizer Label bietet Yoga- und Freizeitmode aus Bio-Baumwolle und Bambus für alle an. Die Kleidungsstücke sind durchdacht und anspruchsvoll gestaltet.

Über die Produkte: Anjaly ist ein umweltbewusstes Modeunternehmen und produziert gemäss Globalen Bio-Textilstandards (GOTS). Alle Produkte werden aus qualitativen Materialien, wie Baumwolle aus biologischem Anbau, Bambus-, Lenzingtencel™- und Modal™-Fasern hergestellt, die zudem atmungsaktiv und nachhaltig sind. Das Label übernimmt auch die Verantwortung, dass alle in der Herstellungskette unter fairen Bedingungen arbeiten.🤝🌿

Mit der klaren Haltung «No-Bullshit erlaubt» strebt Nutriathletic nach Perfektion bei der Entwicklung hochwirksamer, gut verdaulicher und wohlschmeckender Sporternährung. Das Label produziert zu 100% in der Schweiz und verwendet nur die besten Rohstoffe. 💪

Infos zum Produkt: NA® WHEY PROTEIN ISOLATE weist mit 85% Proteinanteil einen hohen Proteingehalt auf, ist laktosefrei, schnell verdaulich und somit ideal geeignet zur Deckung des täglichen Proteinbedarfs. Im Vergleich zu Konkurrenz Produkten hebt es sich besonders durch den hervorragenden Geschmack (Vanille & Chocolate😍) und eine bessere Löslichkeit ab.



Mit viel Liebe zum Detail stellt das Fit-Bock-Team jeden Fit-Bock in seiner Werkstatt her. Der Familienbetrieb in Weggis legt höchste Priorität auf Langlebigkeit und hohe Qualität. Denn ein Fit-Bock wird die Kunden sehr lange Zeit begleiten. Damit leistet der Kauf eines Fit-Bocks einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und weg von der Wegwerfgesellschaft.

Infos über den Fit-Bock: Das nachhaltige Homegym zum Zusammenklappen – das ist der Fit-Bock. Er beinhaltet eine fixe Reckstange (z. B. für Klimmzüge), eine höhenverstellbare Reckstange, ein Steppbrett und Einkerbungen für die Ablage von Langhanteln von bis zu 300 kg. Damit sind unzählige funktionale Kraftübungen möglich. Der Fit-Bock wird aus hochwertigem Buchenholz im Familienunternehmen in Weggis hergestellt. 💪🏻

Möchtest du weitere Schweizer Labels entdecken? Dann guck hier vorbei. 👇😊

Mut zur Tat mit «watson's favorites» Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee für den «watson's favorites»-Blog.



watson setzt sich mit dem Blog für kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und präsentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerkerinnen, Künstler, Designerinnen, alles Macherinnen und Macher, welche watson mit diesem Projekt supportet. 🤝 Die vorgestellten Labels bezahlen für ihre Produktplatzierung einen Beitrag.



watson überprüft die Glaubwürdigkeit der «watson's favorites»-Partner und wird gegenüber jeglichen Ansprüchen zwischen Labeln und watson-Usern entlastet.



