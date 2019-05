Schweiz

Sport

Angriffe auf Polizisten und Sanitäter bei Cupfinal-Feier in Basel



Angriffe auf Polizisten und Sanitäter bei Cupfinal-Feier in Basel

Bei zwei Zwischenfällen während der Feier nach dem Fussball-Cupfinal haben in Basel am Sonntagabend Unbekannte Polizisten sowie Sanitäter attackiert. Insgesamt wurden laut Angaben der Polizei drei Personen verletzt.

Als Polizisten bei einer Schlägerei wegen eines in der Menge abgefeuerten Böllers gegen 20.30 Uhr auf dem Barfüsserplatz intervenierten, wurden die Beamten selbst angegriffen, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt in der Nacht auf Montag mitteilte. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Die Angreifer verschwanden laut der Behörde unerkannt in der Menge.

Eine halbe Stunde später wurden Rettungssanitäter in Begleitung von Polizisten bei einem Einsatz an der Ecke Barfüsserplatz/Kohlenberg von Unbekannten mit Bierdosen beworfen. Dabei sei eine unbeteiligte Frau verletzt worden, heisst es in der Mitteilung. Die Frau wurde in ein Spital gebracht. Insgesamt leistete die Sanität Basel rund um die Cupfeier elf Einsätze.

Zuvor war es auch in Bern am Rande des Cupfinals zwischen dem FC Basel und dem FC Thun (2:1) zu kleineren Zwischenfällen gekommen. Auf dem Weg vom Bahnhof Ostermundigen zum Stade de Suisse bewarfen mehrere Vermummte aus dem Thuner Lager ein Polizeiauto mit Steinen. Dabei ging die Heckscheibe des Fahrzeugs zu Bruch, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Zudem zündeten Fans beider Lager pyrotechnisches Material.

Der Cupfinal findet seit 2018 wieder in Bern statt. Zuvor hatte der Fussballverband mehrere Jahre in andere Städte ausweichen müssen, weil die Berner Stadtregierung den traditionsreichen Anlass nicht mehr beherbergen mochte. Grund waren Gewaltexzesse randalierender Fans in den Jahren 2013 und 2014. (sda)

