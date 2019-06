Schweiz

St Gallen

Mann wird bei Streit in St. Margrethen angeschossen



Mann wird bei Streit in St. Margrethen angeschossen

Bild: GoogleMaps

Bei einem Angriff auf drei Männer ist am Samstagabend in St. Margrethen ein 28-jähriger Ukrainer mit einer Schusswaffe verletzt worden. Einer von zwei Angreifern, ein 26-jähriger Bosnier, wurde am Sonntagmorgen festgenommen. Der zweite Angreifer ist noch flüchtig.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte, fuhren um 20 Uhr am Samstagabend drei Männer mit einem Lieferwagen zu einer Liegenschaft an der Industriestrasse. Dort wurden sie offenbar bereits von zwei anderen Männern erwartet. Unmittelbar nach der Ankunft begann eine tätliche Auseinandersetzung in deren Verlauf der 28-jährige Ukrainer durch den Einsatz einer Waffe verletzt wurde.

In der Folge ergriffen die beiden Angreifer mit einem Auto die Flucht. Der 28-Jährige war ansprechbar, musste sich jedoch einer Operation unterziehen. Einer der Angreifer, ein 26-jähriger Bosnier, wurde am Sonntagmorgen durch die Kantonspolizei St. Gallen an seinem Wohnort festgenommen. Der zweite Angreifer ist noch auf der Flucht. (sda)

Abonniere unseren Newsletter