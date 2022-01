Die Stadt St. Gallen knackt die 80'000er-Marke

Der Wanderungssaldo, welcher sich aus den Zuzügen minus den Wegzügen berechnet, weist 2021 ein Plus von 100 Personen auf. Aus dem Ausland resultierte 2021 mit 881 Mehrzuzügen ein hoher Wanderungsgewinn. Deutliche Wanderungsverluste ergaben sich gegenüber den umliegenden Regionsgemeinden in den Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden (gesamthaft minus 358) und dem Kanton Zürich (-214).

Zur weiteren Wohnbevölkerung gehören 3720 Personen mit Nebenwohnsitz in der Stadt St. Gallen, grösstenteils Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter sowie 852 Personen der sogenannten nicht-ständigen Wohnbevölkerung, die ohne dauerhafte Aufenthaltsbewilligung in der Stadt wohnen.

Der Bevölkerungswachstum (+ 0.3 Prozent) betrifft mehrheitlich die ständige Wohnbevölkerung, wie die Stadt St. Gallen am Donnerstag mitteilte. 75'641 Personen haben ihren Hauptwohnsitz in der Stadt St. Gallen. Dazu zählen auch Ausländerinnen und Ausländer mit einer Niederlassungs- oder Jahresaufenthaltsbewilligung.

Die Gegner des Massnahmenpakets für die Medien schiessen sich auf die grossen Verlage ein. Den Ausschlag geben aber könnten die oft übersehenen Lokal- und Regionalblätter.

Für die Gegner des Medienpakets war es ein Geschenk zum neuen Jahr: An Silvester veröffentlichte der «Nebelspalter» ein Video vom Februar 2021. Darin erklärte Ringier-CEO Marc Walder, man wolle in der Corona-Pandemie – «und da wäre ich froh, wenn das in diesem Kreis bleibt» – die Regierung durch die mediale Berichterstattung unterstützen.