Freundin während Stunden geschlagen und bedroht – Algerier in St. Gallen vor Gericht

Ein 38-jähriger Algerier soll Mitte April 2021 seine damalige Freundin während Stunden geschlagen und sie in Todesangst versetzt haben. Am Donnerstag steht der Beschuldigte in St. Gallen vor Gericht.

Weil dem Mann nicht passte, dass seine damalige Freundin für sich und ihren Sohn eine eigene Wohnung suchte, soll es zum Streit gekommen sein. Die Schilderungen der Ereignisse in der Wohnung des Beschuldigten füllen vier Seiten in der Anklageschrift.

Der Mann soll die Frau unter anderem mit seinen Arbeitsschuhen während rund drei Stunden getreten und ihr gedroht haben, ihr mit einer Fleischzange die Finger abzuschneiden und ihre Zähne kaputt zu machen. Weil die Haustüre verschlossen war, rettete sich die Frau mit einem Sprung vom Balkon vor ihrem Peiniger.

Die Staatsanwaltschaft klagte den Mann unter anderem wegen mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung, Gefährdung des Lebens, mehrfacher Drohung, Nötigung und mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes an. (aeg/sda)