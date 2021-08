Schweiz

St Gallen

Tödliche Schüsse – zwei St. Galler Polizisten angeklagt



Tödliche Schüsse – zwei St.Galler Polizisten angeklagt

Die St.Galler Staatsanwaltschaft hat gegen zwei Polizisten Anklage erhoben. Die beiden hatten bei einem Einsatz auf einen Angreifer geschossen und ihn getötet.

Der Fall sei beim Kreisgericht St.Gallen hängig, bestätigte Stefan Hess, Sprecher der St.Galler Staatsanwaltschaft, einen Bericht des Regionalsenders Radio Top vom Dienstag. Wann es zur Verhandlung kommt, ist noch offen.

Die beiden Beamten der Stadtpolizei St.Gallen waren am 2. September 2020 in einer Wohnung an der Speicherstrasse auf einen 22-jährigen Mann gestossen, der mit einer Bratpfanne unablässig auf eine Frau einschlug. Sie schossen auf den Angreifer und töteten ihn. Die 46-jährige Frau starb später an ihren schweren Verletzungen.

Wie bei Schussabgaben durch Polizisten üblich, eröffnete danach die St.Galler Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung. Dafür brauchte es die Ermächtigung durch die Anklagekammer. Elf Monate nach den tödlichen Schüssen hat die Staatsanwaltschaft gegen die beiden Polizisten Anklage erhoben. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter