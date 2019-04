Schweiz

St Gallen

Hyundai Kona EV: Diese Elektroautos nutzt neu die St.Galler Kapo



Die St.Galler Kapo setzt neu auf Elektoautos – und macht kleinen peinlichen Fehler 😉

Bild: kapo st.gallen

Die St. Galler Kantonspolizei fährt neu mit Elektroautos auf Patrouille. In den nächsten Tagen würden fünf solche neuen Patrouillenfahrzeuge und acht zivile Elektroautos des Modells Hyundai Kona EV in Betrieb genommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Ankündigung kam passend zum «Internationalen Tag des Lärm», wie es im Communiqué heisst. Geliefert werden die umweltfreundlichen und leisen Fahrzeuge von der Firma Hyundai. In den nächsten anderthalb Jahren will die Kantonspolizei 15 weitere Elektromobile in ihre Flotte aufnehmen.

Bild: KEYSTONE

Der Beschaffung ging eine Evaluation voraus, bei der als wichtigste Kriterien Leistung, Reichweite und Preis der E-Mobile definiert wurden. Die Polizeigarage arbeite in Zukunft eng mit Hyundai-Vertretern im ganzen Kanton zusammen, heisst es.

Ein aufmerksamer Twitter-User machte die Kapo St.Gallen darauf aufmerksam, dass auf dem Auto anstatt einer Schweizer Steckdose die Deutsche abgebildet ist.

Kleiner peinlicher Fehler: Geht Ihr zum Laden eures neuen Stromers eigentlich nach Deutschland, liebe @kapoSG? Oder kam der Grafiker aus dem grossen Kanton? 🤭 #schukostecker #trotzdemtoll #hyundaikona pic.twitter.com/NMUmv6XoUg — El Marconi (@elmarconi) 25. April 2019

Die St.Galler Kapo nahm's mit Humor: «Wer weiss schon, wo unsere Wege hinführen. Wir sind eben für alles gewappnet.»

😂 Wer weiss schon, wo unsere Wege hinführen. Wir sind eben für alles gewappnet... 😉 — Kantonspolizei St.Gallen (@kapoSG) 25. April 2019

(jaw/sda)

